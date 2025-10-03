A valóságshow-botrányhős végre beismerte: a börtön és a detox tette helyre az életét

Mandula Ádám nevét sokan az Éden Hotel szereplőjeként ismerték meg, de az elmúlt években inkább botrányai, viharos szerelmi élete és drogos–alkoholos ügyei miatt került a címlapokra. Most azonban úgy tűnik, a valóságshow-sztár komoly döntést hozott: a családjáért és kisfiáért szeretne megváltozni.
A 32 éves Ádám saját bevallása szerint a börtön volt az a pont, ami teljesen átírta az életét.
A börtön volt a legdurvább élményem, az változtatott meg leginkább. Ott jöttem rá, mennyi mindent elszúrtam. Nem akarom tovább ugyanazt az utat járni.
– nyilatkozta a Tények Plusznak.
Alig másfél hónappal ezelőtt azonban ismét mélyre került: annyira lerészegedett, hogy alkoholmérgezés miatt a detoxikálóban kötött ki.
Az volt az a pillanat, amikor eldöntöttem: soha többé nem iszom. Most már 45 napja tiszta vagyok, és ez így is marad.
– mondta elszántan.
Az egykori botrányhős nem titkolja, hogy rengeteg problémát okozott korábban: a drog és az ital teljesen tönkretette, és volt időszak, amikor még kisfiát sem engedték látni. „Nem voltam jó állapotban, de most már mindenáron szeretnék jó apa lenni” – árulta el.
Ádám kilenc hónapja van együtt barátnőjével, Alexával, akivel kapcsolatuk meglehetősen hullámzó volt. A nyáron például hatalmas veszekedés robbant ki köztük, miután kiderült: Ádám párja hamisan állította, hogy várandós. „Nagyon nagy csalódás volt számomra, teljesen padlóra kerültem” nyilatkozta a Ripost-nak augusztus végén.
Most azonban úgy tűnik, rendeződtek a dolgok, és újra szent a béke. „Se veled, se nélküled" kapcsolat ez, de a lényeg, hogy ott van mellette Alexa és kisfia, Madox. „Értük tényleg érdemes jó útra térni” – mondta meghatottan.
Mandula Ádám nemcsak a családjára, hanem karrierjére is koncentrál.
A zene mindig is az életem része volt, 2013-ban kezdtem el komolyabban foglalkozni vele. Most szeretnék újra beleállni, mert ez az, ami igazán motivál.
– tette hozzá.
Barátnője, Alexa szintén támogatja ebben: „Mindig próbáltam kirángatni abból az egészből, mert nem így kell megoldani a problémákat, hogy valaki drogokhoz vagy italhoz nyúl. Ott van a családja, a párja, a hobbija, a munkája. Most végre talán tényleg megértette ezt.”
Mandula Ádám tehát maga mögött akarja hagyni a botrányokkal teli éveket.
A legfontosabb célom, hogy jó édesapja legyek a kisfiamnak, és egy nyugodt, balhéktól mentes életet élhessek. Nem akarok több szétcsúszást, csak boldogságot és békét a családomnak.
– zárta gondolatait. A botrányhős tehát új életet kezdett, és most rajta múlik, sikerül-e hosszú távon is kitartania az ígérete mellett.
