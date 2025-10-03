A valóságshow-botrányhős végre beismerte: a börtön és a detox tette helyre az életét

Mandula Ádám nevét sokan az Éden Hotel szereplőjeként ismerték meg, de az elmúlt években inkább botrányai, viharos szerelmi élete és drogos–alkoholos ügyei miatt került a címlapokra. Most azonban úgy tűnik, a valóságshow-sztár komoly döntést hozott: a családjáért és kisfiáért szeretne megváltozni.

Mandula Ádám a börtön után kezdett jó útra térni, ami elmondása szerint nagyon megviselte (Fotó: Mandula Ádám Instagram)

Mandula Ádám a börtönt is megjárta

A 32 éves Ádám saját bevallása szerint a börtön volt az a pont, ami teljesen átírta az életét.

A börtön volt a legdurvább élményem, az változtatott meg leginkább. Ott jöttem rá, mennyi mindent elszúrtam. Nem akarom tovább ugyanazt az utat járni.

– nyilatkozta a Tények Plusznak.

Mandula Ádám Géczi Beával közös gyermekük, Madox miatt mindent megtenne (Fotó: Mandula Ádám Instagram)

A mélypont: detoxikálóban végződött a buli

Alig másfél hónappal ezelőtt azonban ismét mélyre került: annyira lerészegedett, hogy alkoholmérgezés miatt a detoxikálóban kötött ki.

Az volt az a pillanat, amikor eldöntöttem: soha többé nem iszom. Most már 45 napja tiszta vagyok, és ez így is marad.

– mondta elszántan.

Az egykori botrányhős nem titkolja, hogy rengeteg problémát okozott korábban: a drog és az ital teljesen tönkretette, és volt időszak, amikor még kisfiát sem engedték látni. „Nem voltam jó állapotban, de most már mindenáron szeretnék jó apa lenni” – árulta el.

Mandula Ádám párja, Alexa próbálja támogatni Ádámot, hogy jó útra térjen (Fotó: Mandula Ádám Instagram)

Újra béke a szerelemben

Ádám kilenc hónapja van együtt barátnőjével, Alexával, akivel kapcsolatuk meglehetősen hullámzó volt. A nyáron például hatalmas veszekedés robbant ki köztük, miután kiderült: Ádám párja hamisan állította, hogy várandós. „Nagyon nagy csalódás volt számomra, teljesen padlóra kerültem” nyilatkozta a Ripost-nak augusztus végén.

Most azonban úgy tűnik, rendeződtek a dolgok, és újra szent a béke. „Se veled, se nélküled" kapcsolat ez, de a lényeg, hogy ott van mellette Alexa és kisfia, Madox. „Értük tényleg érdemes jó útra térni” – mondta meghatottan.

Mandula Ádám TikTok videókban botrányosan beszélt, a rajongók nagyon aggódtak érte régebben (Fotó: Mandula Ádám Instagram)

A zene a kapaszkodó

Mandula Ádám nemcsak a családjára, hanem karrierjére is koncentrál.

A zene mindig is az életem része volt, 2013-ban kezdtem el komolyabban foglalkozni vele. Most szeretnék újra beleállni, mert ez az, ami igazán motivál.

– tette hozzá.