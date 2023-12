Szívszorító fotó: így néz ki három évvel a halála után Pécsi Ildikó sírja

Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos szerelme legendás volt: koruk legszexibb színésznője és a menő labdarúgó kapcsolata izgalomban is tartotta az akkori közvéleményt. Az biztos, ha akkoriban lett volna közösségi média, ők a legnépszerűbb párosok közé tartoztak volna. Szerelmük nem volt hangos botrányoktól, halálukig fogták egymás kezét. S miután hosszú betegség után Szűcs Lajos 2020. július 12-én elhunyt, felesége kijelentette: Együtt fogunk karácsonyozni. S bár azt akkor senki nem vette komolyan, a legendás színésznő betartotta szerelmének tett ígéretét…

Pécsi Ildikó fogadott fia, Csaba szerint Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos tisztelői mai napig visznek friss virágot a közös sírboltra. (Fotó: L. Péterfi Csaba)

Három éve hunyt el Pécsi Ildikó, élete szerelmével együtt nyugszik

L. Péterfi Csaba bizalmasa, fogadott fia volt a legendás színésznőnek, mai napig emlékszik a szomorú napra, ami után a művésznő már nem akart élni.

— Egy nappal a halála előtt felhívott mindenkit Lajos bácsi, érezte, hogy hamarosan itt az idő, amolyan búcsú beszélgetések voltak ezek. Tőlem azt kérte, hogy vigyázzak nagyon Ildikóra — mesélte Csaba a Borsnak, majd hozzátette:

Nagyon szerették egymást, már amikor nagyon beteg volt, akkor is csak az érdekelte, mi lesz halála után szerelmével, mi lesz Ildikóval.

— Megérezte, tudta, hogy felesége össze fog omlani, de a helyzet még ennél is súlyosabb volt. Ő ugyanis kijelentette: együtt fognak karácsonyozni. Az elején még egy színházi darabbal ki tudtam mozdítani a letargiájából.

Aztán egyik nap belenézett a tükörbe és azt mondta: Pécsi Ildikó színésznő voltam. Majd befeküdt az ágyba és soha többet nem kelt onnan fel…

Pécsi Ildikó és fogadott fia. (Fotó: L. Péterfi Csaba)

Tisztelői is ápolják a sírboltjukat

Csaba szerint Pécsi Ildikó onnantól eldöntötte: nem akar tovább férje nélkül élni.

— Látványosan romlott az állapota, fiával felváltva látogattuk. Míg vele bensőséges volt ilyenkor, velem kommunikatívabb. Verseket kért például, hogy mondjak egy-egy szép verset. De volt olyan is, hogy az ápolónő imát mondott neki.

Aznap, amikor elment, imádkozni szeretett volna. Belekezdtem, de leállított. Megkérdeztem, papot hívjak és ő csak bólintott.

— Ha lehet ilyet mondani, szépen ment el, vele volt Csabi és Zsuzsi, békében ment el oda, ahol várt rá imádott Lajosa! — mesélte L. Péterfi Csaba.

A legendás labdarúgó vasárnap töltötte volna be a 80. születésnapját. Amíg meg nem betegedett, addig mindig nagy családi esemény volt az ünneplése. De ma már csak a Pécsi Ildikóval közös sírbolthoz tudnak kimenni szeretteik.

— Én kéthetente kijárok hozzájuk, viszek mécsest, virágot. De ahogy most is, máskor is mindig találok új koszorút, égő mécsest a sírboltjukon. Nem felejtik őket az emberek, gondoskodnak a tisztelőik arról, hogy az elhervadt virágokat kidobják, frisset hozzanak. Legutóbb is azt látom, hogy számomra vadidegen emberek tisztítják le a sírboltot, nagyon megható volt! — zárta emlékezését Pécsi Ildikó fogadott fia.