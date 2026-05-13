Így lehet jobb és szerencsésebb életed

A legtöbben úgy tekintenek a szerencsére, mint valami kiismerhetetlen erőre, Fortuna kegyére, amire semmilyen ráhatással nem vagyunk. Pedig egyre több pszichológiai kutatás mutat rá arra, hogy a szerencse és a gondolkodásmódunk között sokkal szorosabb kapcsolat van, mint hinnénk. Spirituális szempontból a szerencse tulajdonképpen egy energiaáramlás, ami csak ráhangolódás kérdése. Mindannyian ismerünk olyanokat, akik szinte mágnesként vonzzák a lehetőségeket, míg mások szüntelenül akadályokba ütköznek. A különbség sokszor nem az eltérő sorsvonalban, hanem a nyitottságban és a belső hozzáállásban rejlik.

A szerencse sokszor ott kezdődik, ahol kilépünk a megszokásainkból

A szerencsés emberek nem feltétlenül különlegesebbek, hanem egyszerűen csak nyitottabbak. Ki mernek lépni a komfortzónájukból, és kíváncsian kapcsolódnak, fel akarják fedezni a világot. A lehetőségek ugyanis ritkán pottyannak le az égből - sokkal inkább embereken, új helyzeteken és „véletlennek” tűnő találkozásokon keresztül érkeznek. Ezekhez az egybeesésekhez azonban nagyon is „jelen kell lenni”, nemcsak fizikailag, hanem fejben, figyelemben is, hogy megnöveljük a szerencsefaktorunkat.

A szerencse bevonzása: ez valójában egy „frekvencia”

Lehet, hogy furcsán hangzik, de a szerencse nem igazán esemény, hanem egyfajta belső állapot, ráhangolódásra való képesség. Richard Wiseman brit pszichológus, egyetemi professzor, író és a szerencse egyik legismertebb kutatója hosszú éveken át vizsgálta, mitől érzik magukat egyes emberek „szerencsésnek”, míg mások balszerencsék sorozataként élik meg az életüket. Híres kutatása és könyve, a „The Luck Factor” magyarul „Szerencsefaktor” azt fedi fel, hogy a szerencse nem egyszerű véletlen, hanem nagyrészt egy megtanulható gondolkodásmód és viselkedési minta. Wiseman megfigyelte, hogy azok az emberek, akik szerencsésnek tartják magukat, általában nyitottabban állnak az élethez, könnyebben teremtenek kapcsolatokat, és jobban figyelnek a megérzéseikre - ezáltal hamarabb észreveszik a kínálkozó lehetőségeket is. Kísérleteiben megfigyelte, hogy a „szerencsés” emberek gyakran olyan opciókat is észrevettek, amelyek mellett mások egyszerűen elsétáltak. Nem azért vették észre, mert isteni csoda történt velük, hanem mert a figyelmük és a gondolkodásuk másképp működött.

A pszichológus szerint a szerencse egyik kulcsa az, hogy mennyire vagyunk képesek flexibilisen és pozitívan reagálni az élet váratlan fordulataira. Aki túlságosan mereven ragaszkodik az elképzeléseihez vagy a múltbéli mintáihoz, sokszor éppen a szerencsefaktort zárja ki az életéből. Nem csodák történnek velük, hanem másképp kapcsolódnak az élethez.

Wiseman kutatási eredménye nagyon közel áll ahhoz, amit ezoterikus nyelven frekvenciának nevezünk. Amire figyelünk, arra hangolódunk rá. Amire ráhangolódunk, azt kezdjük el észrevenni. És amit észreveszünk, az válik a saját valóságunk részévé – vagyis manifesztáljuk.