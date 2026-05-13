Így lehet jobb és szerencsésebb életed

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 18:15
Sokan úgy gondolják, a szerencse nem több, mint puszta véletlen: vagy mellénk áll, vagy elkerül minket. Pedig a szerencse sokkal inkább egy belső állapot, egyfajta „frekvencia”, amire rá is tudunk hangolódni. Kétségtelen, hogy azok az emberek, akik nyitottabbak, jobban figyelnek a megérzéseikre és mernek reagálni a lehetőségekre, gyakrabban érzik magukat szerencsésnek. De vajon hogyan növelhetjük a saját szerencsefaktorunkat a hétköznapokban?
Szlovák Eszter
A legtöbben úgy tekintenek a szerencsére, mint valami kiismerhetetlen erőre, Fortuna kegyére, amire semmilyen ráhatással nem vagyunk. Pedig egyre több pszichológiai kutatás mutat rá arra, hogy a szerencse és a gondolkodásmódunk között sokkal szorosabb kapcsolat van, mint hinnénk. Spirituális szempontból a szerencse tulajdonképpen egy energiaáramlás, ami csak ráhangolódás kérdése. Mindannyian ismerünk olyanokat, akik szinte mágnesként vonzzák a lehetőségeket, míg mások szüntelenül akadályokba ütköznek. A különbség sokszor nem az eltérő sorsvonalban, hanem a nyitottságban és a belső hozzáállásban rejlik. 

  • A szerencse egy energiaáramlás, a nyitottságban és a belső hozzáállásban rejlik. 
  • A titok, ki kell lépnünk a megszokásainkból. 
  • Ne akarjunk görcsösen irányítani.
  • A régi sérelmek láthatatlan blokkokat képeznek bennünk. 
A szerencse benvonzásában segíthetnek a tárgyak, de a legfontosabb a gondolkodás megváltoztatása. 
A szerencse sokszor ott kezdődik, ahol kilépünk a megszokásainkból

A szerencsés emberek nem feltétlenül különlegesebbek, hanem egyszerűen csak nyitottabbak. Ki mernek lépni a komfortzónájukból, és kíváncsian kapcsolódnak, fel akarják fedezni a világot. A lehetőségek ugyanis ritkán pottyannak le az égből - sokkal inkább embereken, új helyzeteken és „véletlennek” tűnő találkozásokon keresztül érkeznek. Ezekhez az egybeesésekhez azonban nagyon is „jelen kell lenni”, nemcsak fizikailag, hanem fejben, figyelemben is, hogy megnöveljük a szerencsefaktorunkat

A szerencse bevonzása: ez valójában egy „frekvencia”

Lehet, hogy furcsán hangzik, de a szerencse nem igazán esemény, hanem egyfajta belső állapot, ráhangolódásra való képesség. Richard Wiseman brit pszichológus, egyetemi professzor, író és a szerencse egyik legismertebb kutatója hosszú éveken át vizsgálta, mitől érzik magukat egyes emberek „szerencsésnek”, míg mások balszerencsék sorozataként élik meg az életüket. Híres kutatása és könyve, a „The Luck Factor” magyarul „Szerencsefaktor” azt fedi fel, hogy a szerencse nem egyszerű véletlen, hanem nagyrészt egy megtanulható gondolkodásmód és viselkedési minta. Wiseman megfigyelte, hogy azok az emberek, akik szerencsésnek tartják magukat, általában nyitottabban állnak az élethez, könnyebben teremtenek kapcsolatokat, és jobban figyelnek a megérzéseikre - ezáltal hamarabb észreveszik a kínálkozó lehetőségeket is. Kísérleteiben megfigyelte, hogy a „szerencsés” emberek gyakran olyan opciókat is észrevettek, amelyek mellett mások egyszerűen elsétáltak. Nem azért vették észre, mert isteni csoda történt velük, hanem mert a figyelmük és a gondolkodásuk másképp működött.

A pszichológus szerint a szerencse egyik kulcsa az, hogy mennyire vagyunk képesek flexibilisen és pozitívan reagálni az élet váratlan fordulataira. Aki túlságosan mereven ragaszkodik az elképzeléseihez vagy a múltbéli mintáihoz, sokszor éppen a szerencsefaktort zárja ki az életéből. Nem csodák történnek velük, hanem másképp kapcsolódnak az élethez.

Wiseman kutatási eredménye nagyon közel áll ahhoz, amit ezoterikus nyelven frekvenciának nevezünk. Amire figyelünk, arra hangolódunk rá. Amire ráhangolódunk, azt kezdjük el észrevenni. És amit észreveszünk, az válik a saját valóságunk részévé – vagyis manifesztáljuk.

A túlzott kontroll bezárja az ajtókat

Amikor görcsösen próbálunk mindent irányítani, valójában beszűkítjük a lehetőségeinket. A szerencse nem születhet meg feszültségben, hanem egy lazább, áramló tudatállapotra van hozzá szükség. Szintén megfigyelhető, hogy sokszor akkor érkezik meg egy váratlan pozitív fordulat, amikor végre elengedjük a gyeplőt, és megpihenünk egy kicsit. 

A múlt terhei észrevétlenül visszahúznak

A régi sérelmeik, a lezáratlan történetek és a csalódások sokszor láthatatlanul is blokkokat képeznek bennünk. Ezért érezhetjük úgy, hogy balszerencsések vagyunk. Miközben új lehetőségekre várunk, egy részünk még mindig a múltban él. A szerencsés emberek nem azért haladnak könnyebben, mert kevesebb fájdalom érte őket , hanem mert nem viszik tovább magukkal azt, ami már nem szolgálja őket.

Mit tehetünk a mindennapokban a szerencse növeléséért?

A szerencsefaktor fokozása sokszor már egészen apró döntésekkel is elkezdődhet. A kulcs: változásra és nyitottságra való hajlandóságot mutatni az univerzumnak. 

  • Menj néha egy másik útvonalon a munkahelyedre vagy a megszokott programjaidra. 
  • Mondj igent egy spontán ötletre vagy kikapcsolódási lehetőségre. Tegyél meg valamit, amin régóta hezitálsz, vagy amitől félsz. 
  • Figyelj jobban a megérzéseidre, és próbálj kapcsolódni a belső iránytűddel. 
  • Vess számot azokkal a múltbéli dolgokkal, amik régóta csak lehúznak.
  • Minden este gondold végig, mi alakult jól aznap, vagy éppen a kívánságaid szerint. 

Ezek jelentéktelen apróságnak tűnhetnek, mégis képesek kimozdítani a szerencse energiaáramlását a megszokott mederből. Minden nagy dolog gyermekléptekkel indul, de egy olyan mozdulathoz vezethet, ami kinyitja az ajtót valami egészen rendkívüli számára. 

A szerencse soha nem lesz teljesen kiszámítható, de nagyon nem mindegy, milyen energiával, gondolatokkal és nyitottsággal kapcsolódunk az élethez. Lehet, hogy nem mi írjuk a teljes történetünket, de az biztosan rajtunk múlik, észrevesszük-e, amikor a szerencse végre kopogtatni kezd...

A szerencsehozó bambusz egy olyan növény, ami a feng shui szerint bevonzza a szerencsét:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
