Rontás jelei a családban: 5 baljós minta, amit nem érdemes félvállról venni

A rontás jelei sokszor nem egyetlen csapásban mutatkoznak meg, hanem generációról generációra visszatérő mintában.

Sorozatos válások, korai halálok, anyagi csőd, megmagyarázhatatlan betegségek – ezek nem mindig véletlenek.

Mutatjuk, mit mond a néphagyomány és a tudomány arról, hogyan lehet feloldani egy rontást.

Nemzedékről nemzedékre, sejtelmesen hasonlóan végződnek bizonyos dolgok a családodban? Három generáció, három válás? A férfiak ötvenéves koruk előtt meghalnak? A jószág rendre elhull, különösebb ok nélkül? Elsőre talán mindenki legyint, rossz véletlennek betudva a történteket, de aztán lehet, hogy valaki megáll, visszanéz és meglátja: mindez egy ismétlődő minta. A néphagyomány ezeket családi rontásnak tartja, míg a tudomány a rontás jeleit generációs traumaként magyarázza. A lényegen azonban ez mit sem változtat: valami továbböröklődik, aminek nem szabadna.

Ezek a családi rontás jelei

Ha ugyanaz ismétlődik generációról generációra, az már nem csak pech. Íme a családi rontás öt leggyakoribb jele, amelyet érdemes komolyan venni.

1. Sorozatos válások, széteső kapcsolatok

Ha a nagymama egyedül maradt, az anya egyedül maradt, és most a következő generáció ugyanide tart, az egyértelmű generációs ismétlődés. A párkapcsolati minták örökíthetők: a gyerek azt tanulja meg, amit lát, és azt adja tovább, amit kapott.

2. A férfiak korán meghalnak

Ha a nagyapa ötvenévesen ment el, az apa ötvennégy évesen, és a nagybácsi sem érte meg a hatvanat, a háttérben valamilyen rejtett minta dolgozhat. Lehet genetika, de nemzedékeken átívelő rontás, balszerencse is.

3. Anyagi csőd, amely mindig visszatér

Az apának tönkrement a vállalkozása, utána a fiának is? Ha egy család tagjai generációkkal később sem tudnak kitörni a szegénységből, érdemes lehet rontásra gyanakodni.

4. A jószág elhull, szinte ok nélkül

Vidéken különösen ismerős ez a jel. A régi hiedelem szerint az állat magára veszi a ház terheit, aki pedig egyszer végignézte, hogy rendre elhullanak a jószágai különösebb ok nélkül, az nem legyint erre könnyen.