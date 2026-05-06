KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Frida, Ivett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Rontás jeleit átélő rettegő nők kezek között

Rontás jelei a családban: 5 baljós minta, amit nem érdemes félvállról venni

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 14:15
rontásjelekátok
Vannak dolgok, amelyek csak úgy megesnek, de ha ugyanaz ismétlődik generációról generációra, az már gyanúra adhat okot. A családi rontás jelei sokszor nem egyetlen nagy csapásban mutatkoznak meg, hanem lassan, nemzedékeken átívelő mintaként rajzolódnak ki.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • A rontás jelei sokszor nem egyetlen csapásban mutatkoznak meg, hanem generációról generációra visszatérő mintában.
  • Sorozatos válások, korai halálok, anyagi csőd, megmagyarázhatatlan betegségek – ezek nem mindig véletlenek.
  • Mutatjuk, mit mond a néphagyomány és a tudomány arról, hogyan lehet feloldani egy rontást.

Nemzedékről nemzedékre, sejtelmesen hasonlóan végződnek bizonyos dolgok a családodban? Három generáció, három válás? A férfiak ötvenéves koruk előtt meghalnak? A jószág rendre elhull, különösebb ok nélkül? Elsőre talán mindenki legyint, rossz véletlennek betudva a történteket, de aztán lehet, hogy valaki megáll, visszanéz és meglátja: mindez egy ismétlődő minta. A néphagyomány ezeket családi rontásnak tartja, míg a tudomány a rontás jeleit generációs traumaként magyarázza. A lényegen azonban ez mit sem változtat: valami továbböröklődik, aminek nem szabadna.

Családja körében, betegen fekvő idős asszony, akin egy családi rontás jelei mutatkoznak
A rontás jelei generációról generációra ismétlődhetnek. Fotó:  123RF

Ezek a családi rontás jelei

Ha ugyanaz ismétlődik generációról generációra, az már nem csak pech. Íme a családi rontás öt leggyakoribb jele, amelyet érdemes komolyan venni.

1. Sorozatos válások, széteső kapcsolatok

Ha a nagymama egyedül maradt, az anya egyedül maradt, és most a következő generáció ugyanide tart, az egyértelmű generációs ismétlődés. A párkapcsolati minták örökíthetők: a gyerek azt tanulja meg, amit lát, és azt adja tovább, amit kapott.

2. A férfiak korán meghalnak

Ha a nagyapa ötvenévesen ment el, az apa ötvennégy évesen, és a nagybácsi sem érte meg a hatvanat, a háttérben valamilyen rejtett minta dolgozhat. Lehet genetika, de nemzedékeken átívelő rontás, balszerencse is.

3. Anyagi csőd, amely mindig visszatér

Az apának tönkrement a vállalkozása, utána a fiának is? Ha egy család tagjai generációkkal később sem tudnak kitörni a szegénységből, érdemes lehet rontásra gyanakodni.

4. A jószág elhull, szinte ok nélkül

Vidéken különösen ismerős ez a jel. A régi hiedelem szerint az állat magára veszi a ház terheit, aki pedig egyszer végignézte, hogy rendre elhullanak a jószágai különösebb ok nélkül, az nem legyint erre könnyen.

5. Tartós, megmagyarázhatatlan testi panaszok

Generációk óta ugyanaz a megmagyarázhatatlan panasz gyötri a családtagokat és az orvos sem leli az okát? Egy feldolgozatlan trauma valódi biológiai nyomokat hagy a szervezetben, ami ma már mérhető jelenség.

Így vedd le a rontást

A néphagyomány rontásokra adott válasza kézzelfogható: só, ima, tisztító rituálé, a falubeli gyógyító felkeresése. A pszichológia ugyanide lyukad ki, csak más úton: családállítás, terápia, a kimondatlan titkok felszínre hozása. A szándék mindkettőnél ugyanaz – lezárni azt, ami nyitva maradt. A lezárás pedig ott akad el, ahol a hallgatás kezdődik. A családokban nemcsak a gének öröklődnek, hanem a szégyen, a gyász,  és a soha ki nem mondott dolgok is. A szakemberek ezt láthatatlan hűségnek hívják: a gyerekek öntudatlanul megismétlik azt, amit a szüleik nem tudtak befejezni.

A rontás levétel – legyen az rituálé vagy terápia – mindig ugyanonnan indul: valaki végre kimondja, hogy ami történik, az nem véletlen. Ülj le, rajzold fel a családfád, nézz végig rajta és gondolkodj egy kicsit. Ha magadba nézel, felismerheted, hogy bizonyos sémák mi okból ismétlődhetnek, és így talán a választ is megleled a lezárásra.

Nézd meg a videót és tudd meg, mennyire kell tartanod a rontásoktól:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu