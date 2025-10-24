9 hétköznapi tárgy, amely a feng shui szerint balszerencsét hoz

Létezik néhány ártalmatlannak tűnő mindennapos tárgy, amelyet a feng shui hagyománya szerint jobb, ha inkább száműzünk a lakásunkból, ha harmonikus, kiegyensúlyozott környezetet szeretnénk.

A hervadó, elszáradt virágok negatív energiát, halott chít hordoznak a feng shui szerint.

Fotó: Isabel Pavia / GettyImages

Feng shui az otthonodban

A feng shui több ezer éves kínai szemlélet, amely szerint a környezetünkben minden tárgy és elrendezés hatással van az életünkre. Nemcsak a bútorok elhelyezése, hanem a színek, formák és hétköznapi holmik is befolyásolják, mennyire áramlik szabadon a pozitív energia – vagy épp ellenkezőleg, mennyire akad el. A feng shui tanítása szerint vannak olyan ártalmatlannak tűnő tárgyak, amelyek valójában balszerencsét és negatív rezgéseket hozhatnak a lakásba. Nézzük, melyek ezek!

1. Hintaszék

A feng shui szerint a hintaszék nyugtalan lelkeket hív a házba.

Fotó: Yavdat / Shutterstock

Bár romantikus, vintage hangulatot áraszt, a feng shui szerint a hintaszék nem szerencsés választás. A hagyomány szerint az üresen ringatózó szék a nyugtalan lelkeket hívja be a házba, így inkább kerüld, ha békés atmoszférát szeretnél.

2. Megállt órák

Ha elromlott egy óra vagy ha egyszerűen elfelejtettél benne elemet cserélni, az a feng shui szerint azt sugallja, hogy az életenergiák is megtorpantak. Jobb, ha mihamarabb megjavíttatod vagy kidobod a szerkezetet, hogy új lendületet engedj az otthonodba.

3. Zöld falak

A zöld szín az újjászületés jelképe, a feng shui hagyományaiban mégis negatív energiához kötik.

Fotó: Alhim / Shutterstock

A zöld szín a természet és az újjászületés jelképe, mégis ellentmondásos. A feng shui hagyományaiban gyakran negatív energiához kötik, a 18. században pedig a mérgező zöld pigmentek miatt kapott baljóslatú jelentést. Ha biztosra mennél, inkább válassz világos földszíneket a falakra.

4. Száraz virágok

A száraz virágcsokrok tartósak, de a hagyomány szerint a hervadás és az elmúlás energiáját hordozzák. Ha virágot szeretnél, akkor az legyen friss, élő növény, amely a megújulást és az életerőt képviseli.

5. Rendetlen ágy

A feng shui a hálószobát a nyugalom és a regenerálódás központjának tartja. A bevetetlen ágy vagy állandó rendetlenség nemcsak zavaró, hanem az alvás minőségére is negatívan hathat. Érdemes minden reggel rendbe tenni, így máris harmonikusabb lesz a tér és nyugodtabb az alvásod.