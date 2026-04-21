Ezek a szobanövények igazi pénzmágnesek, ideje beszerezned őket

gazdagság
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 19:15
jólétfeng shuipénz
Nem csupán szépek, hanem állítólag pénzt is hoznak. Ezek a zöld pénzmágnesek olyan növények, amelyekhez évszázadok óta gazdagságot, bőséget és anyagi sikert társítanak, és sokak szerint képesek pozitív irányba befolyásolni az otthonunk energetikai terét is. Szerezz be egyet- kettőt közülük, és tapasztald meg te is: ezek a zöld kedvencek akár a pénzhez való hozzáállásodat is átírhatják.
Szlovák Eszter
Szlovák Eszter

De vajon tényleg léteznek olyan növények, amelyek hatással lehetnek a pénzügyi energiákra? A zöld pénzmágnesek mögött nemcsak babonák állnak, hanem egy olyan tudományos szemléletmód is, amely szerint minden élőlény – így a növények is – folyamatos energetikai kölcsönhatásban vannak a környezetükkel. Ez a kapcsolat bár nem látható, mégis érezhető: néhány megfelelően kiválasztott növény nagyban befolyásolja a hangulatunkat, közérzetünket, döntéseinket, és végső soron az anyagi helyzetünket is. Nem arról van szó, hogy egy növény szó szerint pénzt teremt, hanem arról, hogy képes olyan atmoszférát létrehozni, amely támogatja a bőséggel kapcsolatos gondolkodást, a nyitottságot és a kedvező lehetőségek bevonzását. És sokszor éppen ezen a finom rezgésen múlik minden...

  • A jól megválasztott szobanövények nemcsak a hangulatunkat, hanem a pénzenergia áramlását is befolyásolják. 
  • A szerencsebambusz, a pénzfa, a bonsai, a pachira és a bazsalikom segítenek meghozni a bőséget. 
  • Így használd ki a növények adta energiát. 
pénzmágnes növény
Bizonyos növények pénzmágnesként viselkednek energetikai szempontból. 
Fotó: Eoneren / shutterstock

Zöld pénzmágnesek: ezek a szobanövények vonzhatják be a pénzt az otthonodba

Hogyan működhet ez energetikailag?

A növények – csakúgy, mint minden élő organizmus – saját frekvenciával rendelkeznek, és folyamatosan reagálnak a környezetükre. A bioenergetikai kutatások is kimutatták, hogy a növények képesek érzékelni a fényt, a rezgéseket, sőt még a körülöttük lévő élőlények érzelmi, egészségügyi állapotát is.

Minden növény egy sajátos aurával rendelkezik, vagyis egy olyan finom energiamezővel, amely hatással van a tér hangulatára azon kívül, hogy a levegő minőségét is tisztítják. Amikor egy növény egészséges és szeretetteljes gondozásban részesül, ezt az állapotot „kisugározza” a környezetébe. Ez pedig intenzíven ránk is hat: nyugodtabbak, fókuszáltabbak és kiegyensúlyozottabbak leszünk – és ez az a mentális állapot, amelyben a pénz, a lehetőségek és a bőség könnyebben talál meg minket. Vagyis a zöld pénzmágnesek hatása nem varázslat, hanem egy finom, mégis erőteljesen működő kapcsolat közted, a tér és az élő környezeted között. 

Szerencsebambusz – nem mindegy, hány szál

A szerencsebambusz a zöld pénzmágnesek egyik legismertebb képviselője, nem véletlenül: már az ősi feng shui- ban is kiemelt szerepet kapott. Az otthoni tartásánál arra is érdemes figyelned, hogy hány szálat választasz, hiszen minden szám más energiát aktivál. 

Egy szál bambusz a feng shui szerint az egyszerűséget és belső erőt jelképezi, a kettő a kapcsolatok harmóniáját, míg a három már a klasszikus bőségenergiát hordozza: boldogságot, hosszú életet és gazdagságot. Ha öt vagy hét szálat szerzel be, az egészségedet és belső egyensúlyodat erősítheted vele. Ha kifejezetten az anyagi jólét a cél, hat vagy nyolc darabot érdemes tartanod. 

A kilences az általános szerencse száma, a tíz köztudottan a teljességet szimbolizálja. Ha pedig a legmagasabb szerencsefokozatra kapcsolnál, válassz 21 bambuszt: az áldások és a nagyfokú bőség energiáját hordozza. Egyedül a négy bambuszszál kerülendő, mert súlyos balszerencsével társítják. Ha tudatosan választod ki a szálakat, szinte egyfajta energetikai „programot” helyezel el a térben.

szerencsebambusz egy bőségoltáron
A szerencsebambusz esetében a szálak száma is fontos. 
Fotó: Shutterstock.AI Generator / shutterstock

Pénzfa - amikor a név nem véletlen

A pénzfa ( Crassula ovata) már a nevével is elárulja, miért tartják a bőség egyik legerősebb szimbólumának. Vastag, húsos levelei apró érmékre emlékeztetnek, így a felhalmozás és a stabilitás energiáját hordozzák. A hiedelmek szerint minél dúsabb és élettel telibb a növény, annál erősebben támogatja az anyagi gyarapodást. Külön érdekesség, hogy ha ajándékba kapod, még intenzívebb „turbósító energiával” bír - mintha egy működésben lévő bőségmezőt hoznál be az otthonodba.

Bonsai - a pénz megtartásának mestere

A bonsai nem klasszikus pénzvonzó, hanem egy másik szinten működik hatásosan: a tudatosságot és az önfegyelmet erősíti. A bonsai gondozása türelmet, figyelmet és rendszerességet igényel, és pontosan ez az a minőség, amely a pénzügyekben is kulcsfontosságú. Ez a növény arra tanít, hogyan építkezz lépésről – lépésre, és hogyan tartsd kézben az erőforrásaidat, és hogyan ne szóródjon szét az energiád. Vagyis nem feltétlenül pénzt hoz, hanem segít megtartani és növelni azt. 

Pachira - a legerősebb bőségszimbólum

A „Pachira aquatica” világszerte pénzfa néven ismert, és az egyik legerősebb bőségszimbólumnak tartják. A fonott törzs az energiák összeolvadását jelképezi, míg az öt levél az öt elem harmóniájára utal - a feng shui szerint ez az anyagi jólét alapja. Ez a növény különösen akkor fejti ki a hatását, ha törődsz vele, figyelsz rá, és tudatos kapcsolatot alakítasz ki vele - vagyis nemcsak díszcserjeként tartod, hanem egyfajta „gyermekként” része az életednek.

Bazsalikom - a konyha titkos pénzcsalogatója

A bazsalikom talán meglepő szereplő a listán, mégis az egyik legrégebbi bőségszimbólum. Már az ókori kultúrákban is úgy tartották, hogy képes megtisztítani a teret, és támogatni a pénz áramlását. Különösen a konyhában fejt ki erős hatást, hiszen ez az a hely, ahol alapvetően a mindennapi élet zajlik. Egy friss, illatos bazsalikom így nemcsak főzési célokra alkalmas, hanem energetikailag is „életben tartja” az egyik fő életteredet. 

Így hozd ki belőlük a maximumot

A zöld pénzmágnesek hatása elsősorban nem a jelenlétükön múlik, hanem azon, hogyan kapcsolódsz hozzájuk. Egy elhanyagolt, száradó növény inkább az elakadt energiákat tükrözi, míg egy egészséges, élő cserje a folyamatos áramlást erősíti

Ha figyelsz rájuk, gondozod őket és tudatosan jelen vagy a közelükben, azzal nemcsak a pozitív energiaáramlást biztosítod, hanem saját belső működésedet is „finomhangolod”.

Az alábbi videóból hasznos információkat tudhatsz meg a szerencsebambuszról:

