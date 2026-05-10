Kínai horoszkóp: ezt a három jegyet egész májusban szerencse kíséri

A kínai horoszkóp nem hazudik: három jegy az utóbbi másfél hétben már egyértelműen megtapasztalhatta, milyen az, ha a szerencse a keblére öleli. Nos, van egy jó hírünk: ez az állapot egész májusban kitart majd!
Pozitív energiák határozzák meg a májust a kínai asztrológia szerint: kiváltképp három jegy élvezheti ki ennek a hatását. Ők azok, akik már az elmúlt napokban is érezhették, hogy valahogy minden összejön nekik. Nos, a jó hír a következő: szerencséjük nem csupán átmeneti, véletlenszerű állapot, hanem egész hónapban kitart. Az persze rajtuk múlik, mennyire tudják kamatoztatni az univerzum nyújtotta lehetőségeket. De hogy kikről is van szó? Eláruljuk!
Mind a munka, mind a kapcsolatok terén szerencsés időszakot él át a Kutya, mely egész hónapra kitart. Sőt, a jegy szülöttei két extra szerencsés napot is kapnak, a május 12-ét és 24-ét. Noha a hónap első fele még csak az építkezésről szól, a Kutyák lassan rájönnek, mik vagy kik azok, akik visszatartják őket. A béklyók nélkül aztán a hónap közepétől megindul a szárnyalás. Ami igazán fontos: nem csak sikerek várnak a jegyre, de a munka és a magánélet közti kényes egyensúlyra is rálelhet!
A jegy szülöttei a produktivitás terén érezhetik elsősorban az univerzum támogatását. Most mintha minden sokkal könnyebben menne, és a felhalmozott teendők mintha csak maguktól tűnnének el, olyan könnyű ezúttal elvégezni őket. A hónap végén majd úgy tudnak visszatekinteni a májusra, hogy kijelenthetik: rengeteg dolgot megtettem.
Noha e jegyre két veszélyes nap is vár (először 14-én, majd pedig 26-án), bölcsességével és felkészültségével el tudja kerülni a bajt. Pontosan tudja majd, mit nem szabad tenni, milyen vitákba nem szabad belemenni, és úgy általában: hogy kell távolmaradni a drámától. Ez már önmagában kiemeli a májust a többi hónap közül, ráadásul a végére a Patkányok megtanulják, hogy leginkább önmagukban bízzanak, ahelyett, hogy másoktól függenének.
Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.
