Szerencsétlen csillagzat alatt születtek? 3 csillagjegy, akikkel folyton szakítanak

Vannak csillagjegyek, akik hiába vetnek be mindent, valahogy sosem lesz túl hosszú életű a párkapcsolatuk. Bár egy szakítás sosem egy emberes "buli", az alábbi három csillagjegy gyakran elköveti ugyanazokat a hibákat, amik miatt hamar szedhetik a sátorfájukat.
A párkapcsolat olyan, mint egy dögös olasz sportkocsi: az elején belezúgunk, és még azt se bánjuk, ha sokat eszik, de ha hetente hagy ott az autópálya szélén, akkor egy idő után még a legnagyobb rajongó is átül egy unalmas, de megbízható japán hibridbe. Vannak csillagjegyek, akikkel izgalmas a száguldás, csak éppen a célba érés kérdéses – ezért válnak meg tőlük olyan hamar.
Az Ikrek párkapcsolata olyan, mint egy sorozat – érdekesnek indul, de a partnerük a második évad után már inkább valami mást keresne, mert nem halad előre a cselekmény. Az Ikrek legnagyobb problémája, hogy túl sokat és túl sok mindenen gondolkozik, épp ezért nem tud elmerülni a mély lelki témákban. Ha mégis felmerül ilyen, elüti egy poénnal. Ezért a partnere egy idő után úgy érezheti, túl sok az elvárás, és ahhoz képest kevés az intimitás, így előbb utóbb rájuk un.
A horoszkóp szerint imádják, ha istenítik, és ezzel nincs is baj, amíg a kapcsolatban a másiknak is osztanak legalább egy mellékszerepet. Ha a párjuk úgy érzi, csak egy statiszta lehet az Oroszlán életének filmjében, előbb-utóbb elmegy olyan helyre, ahol ő lehet a főszereplő. Nehezíti a helyzetet, hogy az Oroszlán hiúsága miatt nem szeret bocsánatot kérni, és ez a rugalmatlanság az, ami miatt a társa végül úgy dönt: inkább egyedül folytatja, mint egy uralkodó árnyékában.
A Mérleg az a típus, aki a pizzéria menüjét tíz percig nézi, majd inkább rábízza a döntést a másikra. Aztán amikor kihozzák az ételt, azt mondja: „Igazában nem is ezt akartam." Békét sugároz magából, de ez csak álca. Valójában annyira retteg attól, hogy a másik felemeli a hangját, hogy inkább mindent ráhagy a másikra, aztán elmegy a sarokba, hogy duzzogjon magában. Mivel nem mondja ki a vágyait, a párja azt hiszi, minden rendben van, ezért minden egyes alkalommal megrökönyödik, amikor a Mérleg a fejére borítja a bilit.
Ráadásul folyamatosan kételkedik a kapcsolatban. Mindig halogat és vizsgálódik. Mi lesz, ha jön van valaki jobb nála? Mi lesz, ha nem ő marad az egyedüli opció? Ez a gondolat szinte mérgezi az egész kapcsolatot. Ezt a bizonytalan, passzív-agresszív viselkedést kevesen tudják elviselni, úgyhogy gyakran találják magukat egyedül.
Fontos, hogy tudd: a szakítások nem a csillagok miatt történnek. Azok az emberek tehetnek róla, akik nem tudják meghallgatni a másikat, vagy túlságosan szeretik saját kényelmüket ahhoz, hogy bármin változtassanak. Mind a 3 csillagjegy borzasztóan szerelmes tud lenni. Ha viszont a valóság nem felel meg az ideálnak, akkor már nem érdekli őket.
Az alábbi videó még többet elárul a csillagjegyekről:
Ezek a cikkek is tetszeni fognak:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.