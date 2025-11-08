Stílustippek Oroszlánoknak: Így öltözködj a csillagjegyed szerint

Kedves Oroszlán nő, itt az idő, hogy tudatosabban megválogasd a ruhatárad darabjait! Alább a csillagjegyed jellemvonásait az öltözködéseddel ötvözve mutatjuk be, mi illik hozzád a csillagok szerint. Lássuk, mit súg az asztrológia!

Oroszlán stílustippek – Így öltözködj a csillagjegyed szerint

Fotó: GaudiLab / Shutterstock

Horoszkóp stílustippek – Ilyen egy igazi Oroszlán ruhatára

Kabátok – minden stílusból 1-et

Az alapdarabokat mind birtoklod? Ha nem, szükséged lesz egy fekete bőrkabátra, egy hosszított piros szövetkabátra és egy burgundi színű, hasított bőr darabra, amely a nagyobb kabátok alá is befér. Így könnyen tudod kombinálni a különböző modelleket, és amikor ledobod az oversize ballonkabátot, hidd el, azt a burgundi színt mindenki kiszúrja majd! Vigyázz azonban, hogy ne ess túlzásba és kerüld a kéket, az ugyanis nem a te színed. Törekedj a melegebb árnyalatokat kombinálni, például a narancs, piros, és krémszíneket, valamint a kabátok terén már említett árnyalatokat.

Sálak, kendők – bátran használd a kiegészítőket

Sálakkal tudod igazán stílusossá tenni a megjelenésed. Te vagy az, aki végignézi az összes TikTok-videót, amelyben sálakat kötögetnek különböző trükkökkel, és bár nem biztos, hogy te magad kötőtűt fogsz, biztos hogy inspirálódsz a tartalmakból. Ha azonban még nem nyúltál sálakhoz, kendőkhöz, akkor itt az ideje! A kendőket kötheted a hajadba, a táskádra, esetleg egy-egy kalapot is feldobhatsz vele. Merj kísérletezni, ahogy az a csillagjegyedhez illik!

A kockás minta idén megint divat.

Fotó: Xeniia X / Shutterstock

Felsők – jöhet minden anyag, szabás

Imádod a feltűnő felsőket, mered variálni a különböző anyagokat, szabásokat. Bőrnadrág és szatén felső? Nálad tuti befutó! Keress az alkatodnak megfelelő darabokat és vedd fel azokhoz a kedvenc magassarkúd. Bomba leszel!

Cipők – sugárzó elegancia

Hiába csillog valaki drága, márkás cuccokban, ha a cipője nem ápolt és minőségi, az egész szett hatása slampos lesz és elvész a varázsa. Oroszlánként pontosan tudod, hogy mennyit számít egy cipő. Ezért fontos, hogy mindig bokszold ki a bőr cipőidet még este, és töröld meg indulás előtt. Ne spórold meg ezt a pár másodpercet, mert hidd el, sokat számít a megjelenésedben, így a megítélésedben is. Egy Oroszlánnak pedig mindig tündökölnie kell!