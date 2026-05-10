Baba Vanga megjövendölte: ezek a csillagjegyek irányítják majd a világot

Újabb hátborzongató jóslat került elő Baba Vanga nevéhez köthetően. A legendás bolgár jós követői szerint 2026 öt csillagjegy számára olyan áttörést hozhat, amely teljesen megváltoztatja az életüket. A hírek szerint ezek a jegyek nemcsak sikeresebbek lesznek másoknál, hanem szinte „irányíthatják a világot” megszerzett erejükkel a következő időszakban.
Oroszlán
Az egyik legnagyobb nyertes az Oroszlán lehet. A jóslat szerint a csillagjegy szülötteire komoly spirituális és mentális fejlődés vár. Sok Oroszlán maga mögött hagyhatja a korábbi problémákat, és végre megtalálhatja azt az önbizalmat, amely régóta hiányzott az életéből.
Mérleg
A Mérlegek számára a pénz és a karrier kerülhet középpontba. A jóslat szerint több Mérleg előtt nyílhatnak meg olyan lehetőségek, amelyek hosszú távon komoly anyagi biztonságot hozhatnak. Egyesek nagyobb vásárlásra vagy akár teljes életmódváltásra is készülhetnek.
Halak
A Halak életében a szerelem hozhat hatalmas fordulatot. A Baba Vangának tulajdonított előrejelzés szerint sok Halak jegyű ember új kapcsolatot találhat, miközben régi családi konfliktusok is rendeződhetnek.
Skorpió
A Skorpiók előtt szintén erős időszak állhat. A jóslat szerint pénzügyi sikerek, társadalmi elismerés és karrierbeli előrelépés várhat rájuk. Több Skorpió akár vezető szerepbe is kerülhet a munkahelyén vagy a saját vállalkozásában.
Bika
A Bikák számára pedig végre lezárulhat egy nehéz korszak. A hívek szerint 2026-ban javulhat az egészségi állapotuk, stabilabbá válhatnak az anyagi körülményeik, és olyan problémáktól szabadulhatnak meg, amelyek évek óta nyomasztják őket – írja a The Times of India.
