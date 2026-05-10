Forró titkok: Öt csillagjegy, aki mindig kívánja a szexet

Alighanem mindenki baráti körében akad legalább egyvalaki, aki képes minden beszélgetést valamilyen pikáns téma felé terelni. Alighanem a csillagjegye is tehet róla, hogy folyamatosan a szex jár az eszében!
Horoszkópunk jelentős hatással van a szexuális életünkre is. Bizony nem csak arról árulkodik, kik a legjobbak az ágyban, de arról is, mely párosok közt működik a legjobban a kémia lepedőgyűrés közben. Most pedig azt is felfedjük, kik azok, akik mintha mindig csak arra gondolnának!
A Nap uralta Oroszlán nem csak élvezi, ha a figyelem középpontjában van és rá vágyik mindenki – egyszerűen szüksége van rá. Ez az előjáték számára, a show pedig a hálószobában folytatódik, ahol ugyanazzal a magabiztossággal lép fel, mint az élet összes területén. Egyetlen célja van: hogy maradandó élményt nyújtson.
E jegy felett egyszerre uralkodik a titokzatos, változékony Plútó és a tettrekész, szenvedélyes Mars. Épp ezért ha a mély érzelmeket nyer szexuális energiákkal kevered, Skorpiót kapsz! E jegy nem csak a tested, de a lelked is felfedezi az együttlét alatt. A Skorpiók az intenzitás megszállottjai – és mi lehetne intenzívebb egy ágytornánál?
A tűz elemű Kosokat a tiszta energia járja át: hevesek és tettrekészek, épp ezért úgy élik az életüket, hogy ha akarnak valamit, azt meg is kapják. E jegy szülöttei nem köntörfalaznak, nem várnak rejtett jelekre és nem gondolják túl a dolgokat. Egyből a tettek mezejére lépnek!
E jegyet az élvezetek, a luxus és a szerelem bolygója, a Vénusz hajtja, így aligha meglepő, hogy a Bika libidója igencsak jelentős. Ugyanakkor ellentétben a Kosokkal vagy épp az Oroszlánokkal, e jegy szülöttei nem a kirobbanó, látványos mozzanatokra építenek: kiélveznek minden egyes pillanatot.
Sokaknak talán meglepő lehet, de a szabadszellemű, kalandor Nyilas áll az első helyen, ha a libidó és az asztrológia kapcsolata szóba kerül. E jegy mindent ki akar próbálni, mindent (és mindenkit) fel akar fedezni – testileg is. Új emberek, új helyek, új tapasztalások – erről szól az élete. A szex nem csak testiség, hanem egy újabb kaland, amit átélhet.
