Xena-kvíz a harcos hercegnőről: vajon befogadnak az amazonok, vagy elbuksz már az első kérdésnél?

A Xena a 90-es évek egyik legikonikusabb sorozata volt, amely világszerte milliókat szegezett a televízió elé. De vajon rémlik még, hogy ki volt a hősnő ősellensége, vagy hol zárult az utolsó évad? Ha te is rajongtál az alkotásért, akkor mérd fel a tudásodat ezzel a retró kvízzel!

Ha jól emlékszel a részletekre, ez a retró kvíz neked szól!

Fotó: Moviestore Collection/face to fa / Northfoto

A Xena sorozat hatalmas rajongótáborra tett szert.

A nézők hat évadon keresztül követhették nyomon a bátor hercegnő kalandjait.

A kvízből kiderül, mennyire jó a memóriád!

Retró filmes kvíz: most kiderül, hogy mennyire rajongtál Xenáért!

Az ikonikus sorozat 1995-ben indult útjára, és hódította meg az egész világot akciódús történeteivel és karizmatikus hősnőjével. A Xena végül 6 évadot élt meg, amelyben Lucy Lawless alakította a főszereplőt, akit lehengerlő alakításáért Szaturnusz-díjra is jelöltek. A sorozat rengeteg pozitív kritikát kapott, amelyből számos paródia és rajongói elbeszélés született, sőt tanulmányok témájává vált, és hatást gyakorolt más televíziós produktumokra is. Ezért nem meglepő, hogy az alkotás több díjat és elismerést is bezsebelt. És bár óriási sikerének köszönhetően 2015-ben felröppent az a hír, miszerint újra szeretnék forgatni a Xenát, 2017-ben a rajongók nagy bánatára az NBC bejelentette, hogy a remake mégsem készül el.

Te is figyelemmel kísérted a bátor hercegnő misztikus kalandjait, amelyek máig különleges helyet foglalnak el a rajongók szívében? Akkor itt az ideje, hogy próbára tedd az emlékezetedet és a tudásodat ezzel a retró kvízzel, és kiderítsd, mennyire jó a memóriád!