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Nagy retró kvíz a 90-es évekből: mennyire emlékszel a korszak felejthetetlen pillanataira?

Nagy retró kvíz a 90-es évekből: mennyire emlékszel a korszak felejthetetlen pillanataira?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nosztalgia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 19:15
retro kvízekszórakoztatókvíz
Volt idő, amikor a platform cipő volt a minden, Walkman nélkül egy lépést sem tettünk, kazettás magnóról szóltak a kedvenc slágereink, a szobánk falát újságokból kivágott poszterek borították, és az Ewing család kalandjaiért még a matekházit is hajlandóak voltunk félredobni. Ha te is a 90-es évek gyermeke vagy, utazz vissza velünk az időben, és bizonyítsd be retró kvízünkkel, hogy emlékszel a korszak legnagyobb pillanataira!
Antalfi Krisztina
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Az 1990-es évek egy egészen különleges korszak volt, amikor még magnókazettára vettük fel kedvenc zenéinket, amelyeket aztán ceruzával tekertünk vissza. Órákig vártuk a zenecsatornákon a legjobb klipeket, hogy végre egyszemélyes koncertet csaphassunk a szobánkban, esténként a barátainkkal beszélgettünk a vezetékes telefonon, TikTok helyett képregényeket bújtunk, hétvégente pedig izgatottan rohantunk a közeli videotékába, hogy kikölcsönözzük a legújabb akciófilmet vagy vígjátékot. Ha neked is megvannak ezek az emlékek, töltsd ki legújabb retró kvízünket, és derítsd ki, mennyi rémlik a ’90-es évek felejthetetlen pillanataiból!

Retró kvízben szereplő fiatal nő görkorival a lábán.
Nagy retró kvíz: egy korszak, amely egy egész generációt meghatározott.
Fotó: arnaldo moreno / Shutterstock
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Szórakoztató retró kvíz: mennyire emlékszel a '90-es évekre?

Tékába járni akkoriban maga volt a varázslat, de közben mindig ott volt a választás izgalma is. A mai végtelen Netflix-görgetés helyett hosszú perceket töltöttünk azzal, hogy a VHS-kazetták borítóit böngésztük, majd kiválasztottuk azt az egy-két filmet, amelyet este az egész család együtt nézett meg. A vasárnap délutánok elképzelhetetlenek voltak Walt Disney-mesék nélkül, ahol Dagobert bácsi, Chip és Dale és társai szórakoztattak. Közben a mozikat meghódította a Titanic, a rádióból a legjobb eurodance slágerek szóltak, Britney Spears, a Spice Girls és az olyan fiúbandák, mint a Backstreet Boys egy teljes generáció kedvenceivé váltak.

Ha te is a ’90-es években nőttél fel, most itt az idő egy kis nosztalgikus visszaemlékezésre: teszteld a tudásodat szórakoztató retró kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon ebben a legendás korszakban!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Ki volt a Nirvana rockegyüttes énekese?

Ha tetszett ez a szórakoztató retró kvíz, az alábbi videót is nézd meg:

Ezeket a retró kvízeket kitöltötted már?

 

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