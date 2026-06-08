Retró szleng kvíz: ha csak 5 szót tudsz, zseni vagy

Biztosan velünk is előfordult már, hogy a családi albumokat lapozgatva olyan történeteket hallottunk, amelyekben felbukkant egy-egy furcsa, ma már szinte teljesen kikopott kifejezés. A nagymamáink és nagypapáink fiatalkorában még nem létezett az internet, így a szleng kifejezésekről is sokkal kevesebbet tudtak az öregeik. Akkoriban egyetlen jól elhelyezett, rejtélyes szóval mindent el lehetett intézni, miközben a felnőtteknek fogalmuk sem volt arról, hogy valójában miről sutyorog az ifjúság. Ezek a szavak tökéletesen megmutatják nekünk azt is, hogyan éltek, buliztak és szerettek a fiatalok évtizedekkel ezelőtt. Te vajon fel tudsz idézni minden kifejezést? Itt az ideje, hogy kiderüljön retró szleng kvízünk segítségével!

Teszteld kvízünkben, fel tudod-e idézni a régi idők szleng kifejezéseit. Fotó: Magyar Rendőr / Fortepan

Retró szleng kvíz: teszteld, mennyire ismered a régi fiatalok nyelvezetét

A retró korok fiatalságának nyelve mára szinte teljesen kikopott a mindennapi beszédből, és legfeljebb a legidősebb családtagok emlékezetében élnek tovább azok a szavak, amelyek annak idején hihetetlenül színessé tették a magyar nyelvet. Itt az idő, hogy próbára tedd a tudásod és kiderítsd, mennyire érted meg a múlt század vagányainak beszédét.