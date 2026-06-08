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Retró szleng kvíz: ha csak 5 szót tudsz, zseni vagy

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors retro kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 20:15
kifejezéskifejezésmódszleng
Aki szerint a mai fiatalok beszélnek furcsán és érthetetlenül, annak érdemes végigvennie, milyen elképesztő kifejezéseket használtak korábban a szüleink, nagyszüleink. Retró szleng kvízünkben tesztelheted, mennyire ismered a rég volt korok kifejezéseit.
Pópity Balázs
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Biztosan velünk is előfordult már, hogy a családi albumokat lapozgatva olyan történeteket hallottunk, amelyekben felbukkant egy-egy furcsa, ma már szinte teljesen kikopott kifejezés.  A nagymamáink és nagypapáink fiatalkorában még nem létezett az internet, így a szleng kifejezésekről is sokkal kevesebbet tudtak az öregeik. Akkoriban egyetlen jól elhelyezett, rejtélyes szóval mindent el lehetett intézni, miközben a felnőtteknek fogalmuk sem volt arról, hogy valójában miről sutyorog az ifjúság. Ezek a szavak tökéletesen megmutatják nekünk azt is, hogyan éltek, buliztak és szerettek a fiatalok évtizedekkel ezelőtt. Te vajon fel tudsz idézni minden kifejezést? Itt az ideje, hogy kiderüljön retró szleng kvízünk segítségével!

Retró kvízben szereplő fekete-fehér kép egy forgalmat irányító hölgyről egy kereszteződésben
Teszteld kvízünkben, fel tudod-e idézni a régi idők szleng kifejezéseit. Fotó: Magyar Rendőr / Fortepan

Retró szleng kvíz: teszteld, mennyire ismered a régi fiatalok nyelvezetét

A retró korok fiatalságának nyelve mára szinte teljesen kikopott a mindennapi beszédből, és legfeljebb a legidősebb családtagok emlékezetében élnek tovább azok a szavak, amelyek annak idején hihetetlenül színessé tették a magyar nyelvet. Itt az idő, hogy próbára tedd a tudásod és kiderítsd, mennyire érted meg a múlt század vagányainak beszédét.

KVÍZ

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Mit jelentett régen az, ha valaki „makukázik”?

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu