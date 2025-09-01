Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Nosztalgikus retró kvíz – Így jártunk iskolába, emlékszel még?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 11:15
Vége a vakációnak, a szandálról még a nyár porát söpörtük le, amikor a krétapor már a levegőben szállt. A folyosón visszhangzó nevetés és a könyvek súlya jelezte: megint kezdődik. Nosztalgiázzunk egy kicsit, repüljünk vissza a múltba ezzel az izgalmas retró kvízzel!
Bors
A szerző cikkei

Remélhetőleg többen vagyunk, akik nosztalgiával gondolnak vissza az iskolára, ahol nemcsak tudást, hanem rengeteg élményt is szereztünk. Évtizedekkel ezelőtt azonban teljesen más világban éltünk, az iskolakezdés is teljesen más kihívásokat tartogatott. Demjén Ferenc ismert slágere csendült fel az évnyitókon, és olyan kötelező kellékei voltak az iskolakezdésnek, amelyek manapság csak a magániskolákban jellemzőek, de már ott is más formában. Rajta, tedd próbára az emlékezeted, töltsd ki a retró kvízt! Több iskolai kvízt is találhatsz még az oldalunkon.

retró iskolai kvíz
Ezzel a retró kvíz visszarepít a fiatalkorodba! 
Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Retró iskolai kvíz

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 5
„Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdődik az iskola, csak aszondom.” Tudod, melyik ismert költőnk írta ezeket az évnyitó sorokat?

Benned milyen emlékeket ébreszt ez a dal?

Tedd magad próbára ezekkel a kvízekkel is:

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Amikor eljött az aratás ideje, a család minden tagja kint volt a földön. A hölgyek például belevetették magukat a talaj lazításába és porhanyításába. Milyen eszközt használtak ehhez?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
A háztartás holnapja!

 

