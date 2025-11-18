14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Retró kvíz: vajon felismered a régi kedvenc sorozatod egyetlen képkockából?

Retró kvíz: vajon felismered a régi kedvenc sorozatod egyetlen képkockából?

sorozat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 09:15
retróretro kvízekkvíz
Nosztalgiára fel, most visszarepítünk a gyerekkorodba! Itt az idő, hogy próbára tedd a memóriád. Töltsd ki a retró sorozat kvízünket, hogy kiderüljön mire emlékszel fiatalkorod legfelkapottabb sorozataiból!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Most bebizonyíthatod, hogy nem csak bambultál a tévé előtt. Ha sikerül hibátlanul kitöltened a kvízt, akkor gratulálunk igazi zseni vagy! Tedd próbára a tudásod!

Mekk Elek az ezermester vajon felismered a kvíz melyik képén szerepel még
Retró kvíz: vajon felismered a sorozatot egyetlen képkockából?
Fotó: Archív

9 kvízkérdés a leghíresebb retró tévésorozatokról – vajon hány pontot érsz el?

Szomszédok, Dallas, Família Kft? Ezek a sorozatok bizonyára számodra sem ismeretlenek, anno délutánonként valószínűleg te is tűkön ülve vártad, hogy végre elkezdődjön a kedvenc sorozatod a tévében. Vajon mire emlékszel a retró sorozatokból? Nosztalgiára fel, töltsd ki az alábbi kvízt és idézd fel a fiatalkorod sorozatainak legjobb pillanatait! Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Melyik sorozat jelenetét látod a képen?

 

Az alábbi videóból kiderül, mennyit változtak a Szomszédok szereplői:

