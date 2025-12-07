Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Retró kvíz: csak az igazi sorozatrajongók találják el mindegyiket – Te köztük vagy?

tévésorozat
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 14:15
retro kvízekretróérzés
Emlékszel még, amikor minden héten ugyanabban az időpontban leült az egész család a tévé elé, és kezdődött a főcímzene. Te is végignézted a 80-as, 90-es évek legmenőbb sorozatait? Teszteld ezzel a retró kvízzel, mennyire maradtak meg az ikonikus karakterek!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei

Retró kvízünk ezúttal visszarepít téged a múltba, a füstös presszók piros műbőr székei közé, abba a korba, amikor még menő volt a tupírozott haj és a susogós melegítő. Gondoltad volna, hogy már több mint harminc éve, hogy a Dallas, a Szomszédok, a Linda vagy épp a Jóbarátok szereplői először beléptek az életünkbe a tévéképernyőn keresztül? A 80-as, 90-es évek sorozatai nemcsak sima esti programok voltak, ezek a történetek, karakterek és főcímdalok egy egész generáció közös élményévé váltak.

Tom Selleck pisztollyal a kezében Magnum szerepében, ő sem hiányozhat a retró kvízünkből.
Retró kvízünkbe a Magnumot alakító Tom Selleck is bekerült. 
Fotó: Photo12 via AFP /  AFP
  • A 80-as-90-es években sokak esti programja voltak például az alábbi retró sorozatok: Dallas, Linda, Jóbarátok, Szomszédok.
  • Memória tesztelő retró kvíz kitöltése.

Retró kvíz: 10 kőkemény kérdés, ami biztos kifog rajtad

Ez a retró kvíz segít feleleveníteni a régi emlékeket. Akkoriban még nem voltak streaming szolgáltatók, csak az a heti időpont, amikor leült a család a tévé elé, és együtt izgultunk, nevettünk. Most itt a lehetőség, hogy teszteld, mennyire maradt meg benned ez a korszak! Emlékszel, ki lakott Monica lakásában a Jóbarátok elején? Tudod, mi volt Derrick felügyelő keresztneve? És tudod hol játszódott a Magnum sorozat

Töltsd ki az alábbi retró kvízt, és tudd meg, te mennyire vagy igazi retró sorozatrajongó! A végén még lehet, hogy újra megnézel néhány epizódot.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Ki volt a Dallas cseles, ármánykodó főszereplője?

Emlékszel még a Magnum című sorozat főcímére?

Tedd próbára magad ezekkel a retró kvízekkel is:


 

 

