Retró kvíz: csak az igazi sorozatrajongók találják el mindegyiket – Te köztük vagy?

Retró kvízünk ezúttal visszarepít téged a múltba, a füstös presszók piros műbőr székei közé, abba a korba, amikor még menő volt a tupírozott haj és a susogós melegítő. Gondoltad volna, hogy már több mint harminc éve, hogy a Dallas, a Szomszédok, a Linda vagy épp a Jóbarátok szereplői először beléptek az életünkbe a tévéképernyőn keresztül? A 80-as, 90-es évek sorozatai nemcsak sima esti programok voltak, ezek a történetek, karakterek és főcímdalok egy egész generáció közös élményévé váltak.

Retró kvízünkbe a Magnumot alakító Tom Selleck is bekerült.

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Ez a retró kvíz segít feleleveníteni a régi emlékeket. Akkoriban még nem voltak streaming szolgáltatók, csak az a heti időpont, amikor leült a család a tévé elé, és együtt izgultunk, nevettünk. Most itt a lehetőség, hogy teszteld, mennyire maradt meg benned ez a korszak! Emlékszel, ki lakott Monica lakásában a Jóbarátok elején? Tudod, mi volt Derrick felügyelő keresztneve? És tudod hol játszódott a Magnum sorozat?

