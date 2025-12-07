Retró kvíz: csak az igazi sorozatrajongók találják el mindegyiket – Te köztük vagy?

Retró kvízünk ezúttal visszarepít téged a múltba, a füstös presszók piros műbőr székei közé, abba a korba, amikor még menő volt a tupírozott haj és a susogós melegítő. Gondoltad volna, hogy már több mint harminc éve, hogy a Dallas, a Szomszédok, a Linda vagy épp a Jóbarátok szereplői először beléptek az életünkbe a tévéképernyőn keresztül? A 80-as, 90-es évek sorozatai nemcsak sima esti programok voltak, ezek a történetek, karakterek és főcímdalok egy egész generáció közös élményévé váltak.
Ez a retró kvíz segít feleleveníteni a régi emlékeket. Akkoriban még nem voltak streaming szolgáltatók, csak az a heti időpont, amikor leült a család a tévé elé, és együtt izgultunk, nevettünk. Most itt a lehetőség, hogy teszteld, mennyire maradt meg benned ez a korszak! Emlékszel, ki lakott Monica lakásában a Jóbarátok elején? Tudod, mi volt Derrick felügyelő keresztneve? És tudod hol játszódott a Magnum sorozat?
Töltsd ki az alábbi retró kvízt, és tudd meg, te mennyire vagy igazi retró sorozatrajongó! A végén még lehet, hogy újra megnézel néhány epizódot.
Emlékszel még a Magnum című sorozat főcímére?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.