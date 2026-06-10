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Spice Girls retró kvíz: ha te is a 90-es években voltál tini, akkor ezeket a kérdéseket a kisujjadból kirázod

Spice Girls retró kvíz: ha te is a 90-es években voltál tini, akkor ezeket a kérdéseket a kisujjadból kirázod

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 07:05
retro kvízekSpice Girlskvíz
Nem számít, hány éves vagy, valószínűleg te is emlékszel azokra a csodálatos ’90-es évekre, amikor platformcipőt vettünk fel szinte mindenhez, élénk színű ruháktól roskadozott a gardróbunk, és a szobánk falát a Backstreet Boys, valamint a Spice Girls poszterei díszítették. Ha te is ebben a felejthetetlen korszakban voltál tinédzser, akkor ez a retró kvíz biztosan nem foghat ki rajtad.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Volt idő – mi itt a szerkesztőségben még tisztán emlékszünk rá –, amikor öt brit lány szinte a semmiből robbant be, és egyik napról a másikra meghódította az egész világot. A tüzes lánycsapat egy teljes generációnak mutatta meg, mit jelent a Girl Power. Akkoriban a Spice Girls dalai szóltak még a csapból is, a klipjeikre pedig fiatalok milliói táncoltak. Ha te is rajongtál ezért az időszakért, utazz vissza velünk a 90-es évekbe, és legújabb retró kvízünkkel derítsd ki, mennyire ismered a Spice Girls világát!

A Spice Girls tagjai a retró kvízben.
Ez a retró kvíz egy pillanat alatt visszarepít téged a 90-es évek varázslatos világába.
Fotó: Avalon / GettyImages
  • Idézd fel velünk a Spice Girls varázslatos korszakát, amely meghódította a 90-es éveket!
  • Mennyire emlékszel a Wannabe, a Spice World és a lánybanda további nagy slágereire?
  • Teszteld, mennyire élnek még benned a korszak felejthetetlen emlékei!

Szórakoztató retró kvíz: mennyire emlékszel a Spice Girls tagjaira?

Baby, Ginger, Scary, Sporty és Posh Spice nemcsak egy lánybanda tagjai voltak: élénk színű ruháikkal, hatalmas platformcipőikkel és fülbemászó slágereikkel a 90-es évek meghatározó ikonjaivá is váltak. A Spice Girls Wannabe című számának első dallamai vagy a Viva Forever ma is egy pillanat alatt visszarepítenek minket abba az időbe, amikor magnókazettákon hallgattuk kedvenc zenéinket, és kívülről fújtuk a dalszövegeket.

Ugye te is jól emlékszel még a lányokra? Teszteld tudásodat retró kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a Girl Power korszakában!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Mi a címe annak a Spice Girls dalnak, ami 1996-ban debütált, és azonnal a slágerlisták élére tört világszerte?

Ha tetszett ez a szórakoztató retró kvíz, az alábbi videót is nézd meg:

Ezeket a retró kvízeket kitöltötted már?

 

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