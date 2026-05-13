Alkonyat kvíz: csak egy vérbeli Twilight rajongó tudja minden kérdésre a helyes választ

Bár a filmekben örökké tinédzser, a való életben ma, május 13-án ünnepli 40. születésnapját a legendás vámpírt, Edward Cullent alakító Robert Pattinson. Itt az idő, hogy egy Alkonyat kvíz keretein belül visszarepülj velünk a vámpírok, vérfarkasok és nem utolsósorban a halandók esős és titokzatos világába! Ha te is imádtad a vámpírfilmeket, ezt a kihívást imádni fogod!
Az Alkonyat-sorozat valósággal uralta a 2000-es évek filmvilágát. A Stephenie Meyer regényeiből készült filmek milliókat szegeztek a mozivásznak elé. Mindenki Edward Cullen, Bella Swan és Jacob Black szerelmi háromszögének drámai pillanatait figyelte. A romantikus vámpírhistória újra felpörgette a fantasy műfaját, és egy igazi popkulturális őrületté változott.
A filmek egyik legnagyobb sztárja kétségkívül Robert Pattinson volt. A brit színész ugyan már a Harry Potter és a Tűz Serlege című filmben is feltűnt Cedric Diggory szerepében, de karrierje valódi áttörését Edward Cullen karakterének köszönhette.
Az Alkonyat-filmek sikere után Pattinson Hollywood ismert és elismert színészévé vált. Azóta számos komolyabb szerepben is bizonyította tehetségét, de az Alkonyat-rajongók számára örökké a titokzatos, sápadt, sármos vámpír marad.
Te is rajongtál érte, vagy inkább Jacobnak szurkoltál? Bárhogy is, most próbára teheted filmes tudásodat! Töltsd ki az Alkonyat kvízt és nézd meg, mi mindenre emlékszel még a vámpírtörténetből!
