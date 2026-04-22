Filmes kvíz: mennyire ismered az utánozhatatlan Jack Nicholson leghíresebb szerepeit? – Teszteld a tudásod

Jack Nicholson születésnapja alkalmából egy kis filmes időutazásra hívunk! A háromszoros Oscar-díjas színész hírnevét ezerarcú tehetségének és karizmájának köszönheti. Ha te is igazi mozifannak tartod magad, ezen a filmes kvízen nem illik elhasalnod!

Filmes kvíz: te felismered Jack Nicholson leghíresebb szerepeit?

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Április 22-én ünnepli születésnapját Jack Nicholson.

Pályáját számos emlékezetes és elismerésre méltó szerep szövi át.

Filmes kvízünkkel letesztelheted, te hányat ismersz közülük.

Jack Nicholson filmes kvíz

Ma ünnepli 89. születésnapját a színészzseni, Jack Nicholson. Pályája az 1950-es évek végén kisebb szerepekkel indult, mígnem elérkezett az első hollywoodi áttöréshez, amelyet a Szelíd motorosok című filmszerepe hozott meg számára: alakításáért bezsebelte első Oscar-jelölését.

A hetvenes években sorra pipált ki még emlékezetesebb szerepeket. Az Öt könnyű darab és a Kínai negyed is hozzájárult ahhoz, hogy Nicholson a korszak egyik legelismertebb filmes legendájává váljon. Az igazi világsikert azonban a Száll a kakukk fészkére című klasszikusnak köszönhette, amelyért elnyerte első Oscar-díját.

A nyolcvanas években tovább erősítette színészi státuszát. A Ragyogás című filmben nyújtott alakítása máig az egyik, ha nem a legismertebb horrorfilmes szerep a világon, a Becéző szavakban és a Lesz ez még így se! című filmekben nyújtott alakítása után pedig újabb Oscar-díjakat tudhatott magáénak. Nem sokkal később a Batman Jokerjeként is maradandót alkotott, egy egészen új, de emlékezetes oldalát megmutatva a közönségnek.

Te hány felejthetetlen karakterre emlékszel még a Nicholson-univerzumból? Filmes kvízünkkel kiderítheted!