Ellepték az Alkonyat-rajongók az HBO Maxot: Másodvirágzásukat élik streamingen a vámpírfilmek

streaming
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 18:35
AlkonyatRobert PattinsonKristen Stewart
A legnézettebb HBO Max-filmek listáját megszállták a vérszívómozik. Az Alkonyat azt követően, hogy másfél évtizeddel ezelőtt az egyik legmegosztóbb franchise-zá vált, mindenki legnagyobb meglepetésére most a streamingen örvend hatalmas érdeklődésnek.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

A kétezres években a könyvesboltok polcait, és nem sokkal később a mozikasszákat is meghódították a vámpíros tinisztorik. Az amerikai írónő, Stephanie Meyer regényeit 2008-tól kezdték el megfilmesíteni, az Alkonyat-franchise pedig összesen öt részt élt meg a mozikban. A csapnivaló kritikai visszhang ellenére mégis őrületes sikereket tudhatott magáénak a filmszéria mindegyik felvonása, melyek most, másfél évtized után az HBO Max nézettségi listájának élmezőnyében leltek új otthonra. Ennek apropóján leporoltuk az Alkonyat-filmeket, és összeszedtünk róluk néhány olyan érdekességet, melyeket talán a legnagyobb fanatikusok sem tudtak a franchise-ról.

Alkonyat 2011 - The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 - Movie Set
Az Alkonyat-fanok most az HBO Maxon élik újra Bella és Edward szerelemsztoriját (Fotó: Imprint Entertainment)

Ezeket biztosan nem tudtad az Alkonyat-filmekről:

Superman vagy tinivámpír?

Noha elképzelni sem tudnánk az Alkonyat-sagát Robert Pattinson nélkül, mégsem ő volt az első számú kiszemelt Edward Cullen szerepére. Az írónő, Stephanie Meyer ugyanis nem mást nézett ki magának, mint a későbbi Supermant, Henry Cavillt. A Vaják lecserélt főhőse viszont ekkoriban már 24 éves volt, és túl öregnek érezte magát egy örökifjú 17 éves eljátszásához.

J-Law nem kért az Alkonyatból

A férfi főszerep mellett kis híján a nő főhős is máshoz vándorolt. Kristen Stewart mellett Jennifer Lawrence is versenyben volt Bella karakteréért, azonban a Dögölj meg, szerelmemben (amiben pont Robert Pattinson oldalán tűnik fel) magából teljesen kivetkőző szexi szőkeség úgy vélte, csak egy tucat tinifilm lesz az Alkonyatból, így inkább visszalépett.

2010 - The Twilight Saga: Eclipse - Movie Set
A Kristen Stewart-filmek legemlékezetesebb szerelmi háromszöge: Jacob, Bella és Edward (Fotó: g90)

Robert Pattinson remetének állt

A Harry Potter és a Tűz Serlegében sztárrá váló Robert Pattinson igen elkötelezett volt, miután övé lett a tinivámpír figurája. A brit színész rögtön a forgatási helyszínre, azaz Oregonba költözött, ahol mindenkitől elzárta magát, annak érdekében, hogy átszellemüljön és tökéletesítse az amerikai akcentusát.

Jacob kigyúrta magát

A harmadik főszereplő, a Taylor Lautner által játszott Jacob túl vékonynak ítélte meg magát a kész film láttán, ezért úgy döntött, a második részre kigyúrja magát. Napi 3500 kalóriát tömött magába, és kemény edzésbe kezdett, aminek az lett a végeredménye, hogy több mint 13 kiló izmot pakolt magára.

Sztárnevelde

Az Alkonyat-filmek nemcsak Robert Pattinson és Kristen Stewart helyezték fel Hollywood térképére. A franchise még olyan sztárokat nevelt ki, mint Dakota Fanning, az azóta Oscar-díjas, Magyarországon is forgató Rami Malek vagy a Stranger Things 5. évad szereplőinek életét megkeserítő Vecnát alakító Jamie Campbell Bower.

2010 - The Twilight Saga: Eclipse - Movie Set
A franchise örök kérdése: Kit kellett volna választania Bellának, Jacobot vagy Edwardot? (Fotó: g90)

Jön a remake?

Az azóta rendezővé váló Kristen Stewart épp a napokban vált felkapottá azzal a kijelentésével, miszerint az a meglátása, hogy ideje lenne már egy Alkonyat-remake-nek, sőt, legszívesebben ő maga rendezné meg.

Csúfos bödön

A Hajnalhasadás 2. részének forgatásán a rendező, Bill Condon nem akart egy árva csúnya szót sem hallani, mivel a szereplőbrigád tagja volt az akkor mindössze 11 éves Mackenzie Foy is. Hogy kérését nyomatékosítsa, Condon kihelyezett egy üveget is, amelybe mindenkinek pénzt kellett beledobnia, valahányszor káromkodott. A munkálatok végeztével a befolyt összeget végül a stáb felajánlotta a St. Jude’s gyermekkórháznak.

Az Alkonyat összes része elérhető az HBO Max kínálatában.

 

