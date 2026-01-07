Ellepték az Alkonyat-rajongók az HBO Maxot: Másodvirágzásukat élik streamingen a vámpírfilmek

A kétezres években a könyvesboltok polcait, és nem sokkal később a mozikasszákat is meghódították a vámpíros tinisztorik. Az amerikai írónő, Stephanie Meyer regényeit 2008-tól kezdték el megfilmesíteni, az Alkonyat-franchise pedig összesen öt részt élt meg a mozikban. A csapnivaló kritikai visszhang ellenére mégis őrületes sikereket tudhatott magáénak a filmszéria mindegyik felvonása, melyek most, másfél évtized után az HBO Max nézettségi listájának élmezőnyében leltek új otthonra. Ennek apropóján leporoltuk az Alkonyat-filmeket, és összeszedtünk róluk néhány olyan érdekességet, melyeket talán a legnagyobb fanatikusok sem tudtak a franchise-ról.

Az Alkonyat-fanok most az HBO Maxon élik újra Bella és Edward szerelemsztoriját (Fotó: Imprint Entertainment)

Ezeket biztosan nem tudtad az Alkonyat-filmekről:

Superman vagy tinivámpír?

Noha elképzelni sem tudnánk az Alkonyat-sagát Robert Pattinson nélkül, mégsem ő volt az első számú kiszemelt Edward Cullen szerepére. Az írónő, Stephanie Meyer ugyanis nem mást nézett ki magának, mint a későbbi Supermant, Henry Cavillt. A Vaják lecserélt főhőse viszont ekkoriban már 24 éves volt, és túl öregnek érezte magát egy örökifjú 17 éves eljátszásához.

J-Law nem kért az Alkonyatból

A férfi főszerep mellett kis híján a nő főhős is máshoz vándorolt. Kristen Stewart mellett Jennifer Lawrence is versenyben volt Bella karakteréért, azonban a Dögölj meg, szerelmemben (amiben pont Robert Pattinson oldalán tűnik fel) magából teljesen kivetkőző szexi szőkeség úgy vélte, csak egy tucat tinifilm lesz az Alkonyatból, így inkább visszalépett.

A Kristen Stewart-filmek legemlékezetesebb szerelmi háromszöge: Jacob, Bella és Edward (Fotó: g90)

Robert Pattinson remetének állt

A Harry Potter és a Tűz Serlegében sztárrá váló Robert Pattinson igen elkötelezett volt, miután övé lett a tinivámpír figurája. A brit színész rögtön a forgatási helyszínre, azaz Oregonba költözött, ahol mindenkitől elzárta magát, annak érdekében, hogy átszellemüljön és tökéletesítse az amerikai akcentusát.

Jacob kigyúrta magát

A harmadik főszereplő, a Taylor Lautner által játszott Jacob túl vékonynak ítélte meg magát a kész film láttán, ezért úgy döntött, a második részre kigyúrja magát. Napi 3500 kalóriát tömött magába, és kemény edzésbe kezdett, aminek az lett a végeredménye, hogy több mint 13 kiló izmot pakolt magára.