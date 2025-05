Nehezen küzdötte le szorongását az Alkonyat sztárja - Robert Pattinson 39 éves lett!

Robert Pattinson neve szinte mindenkinek ismerősen cseng, hiszen a brit színész karrierje igazi hollywoodi sikertörténetté vált. A 2000-es évek végén a Twilight filmsorozatban alakított Edward Cullen szerepe révén vált világszerte híressé, és bár sokáig az »örök vámpír« szerepe határozta meg az imidzsét, de Pattinson nemcsak ezen a területen bizonyította tehetségét. Az évek során sok különböző műfajú filmben szerepelt. Ilyen például a romantikus dráma, Bel Ami, a sci-fi thriller, Cosmopolis, a pszichológiai dráma, The Lighthouse, és még az akciófilm, Tenet is. Mindez jól mutatja, hogy Robert Pattinson képes áttörni a sztárszerepek határait és sokoldalúságát nemcsak a fiatal női rajongók, hanem a filmipar is elismeri. A brit színész napjaink egyik legnagyobb és legkeresettebb művésze, aki a legnagyobb rendezőkkel dolgozott együtt.

A korai Robert Pattinson filmek közé tartozik a Harry Potter is (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Northfoto)

Kedden, azaz május 13-án ünnepli születésnapját, és ennek alkalmából összegyűjtöttünk 5+1 érdekességet róla, amelyek talán még azok számára is új információk lehetnek, akik rajonganak érte. Emellett összeállítottunk egy galériát, amelyben bemutatjuk életének legnagyobb mérföldköveit és legfontosabb pillanatait.

Pattinsonnak és a párjának, Sukinak van egy közös gyermeke (Fotó: AFP / afp)

Robert Pattinson párja szerint igazi társasjátékbajnok

Igazi zenei tehetség: Gitáron és zongorán játszik, saját zenéket is szerzett, és két számot is énekelt a Twilight-filmekben. Megválasztották a legszebbnek: Egy szimmetriát vizsgáló kutatás szerint Pattinson arcának arányai a legideálisabbak, így ő lett a világ legszebb férfija. Érdekli a képzőművészeti: A fára vésést is kipróbálta, és bár nem tekinti magát művésznek, szívesen alkot otthon. Szorongás kezelése: A nyilvános figyelem és a paparazzik miatt Pattinson szorongással küzdött, amit gyakran humorral próbált enyhíteni. Társasjáték-rajongó: Párja, Suki Waterhouse szerint szeret társasjátékozni, és ezek általában nagyon jól is mennek neki. A stratégiai játékokban például verhetetlen.

+1 Különleges diéta: Egyes interjúkban megosztotta, hogy korábban követett egy kéthetes diétát, amely főként burgonyából és himalájai sóból állt.

A galéria megtekintéséhez kattintson rá az alábbi képre!