Filmes kvíz: mennyire ismered Dwayne Johnson „The Rock” leghíresebb karaktereit?

Dwayne Johnson, vagy ahogy világszerte sokan ismerik, The Rock, 1972. május 2-án született. Amerikai színész, filmproducer és egykori profi pankrátor, aki előbb a ringben, később pedig Hollywoodban vált igazi filmsztárrá. Pankrátorként a WWF egyik meghatározó alakja volt, és fontos szerepet játszott abban az időszakban, amikor a szervezet a ’90-es évek végén és a 2000-es évek elején hatalmas népszerűségre tett szert. Johnson nagyjából nyolc évig építette karrierjét a pankráció világában, mielőtt a filmipar elcsábította a ringből. Természetesen színészként sem okozott csalódást a rajongóinak; karizmatikus kisugárzásával, humorával és robusztus megjelenésével hamar az egyik legismertebb akciósztárrá nőtte ki magát. Ha te is rajongsz a világ egyik legjobban fizetett sztárjáért, akkor ezt a szórakoztató filmes kvízt kötelező hibátlanul kitöltened.

Szórakoztató filmes kvíz: mennyire ismered a szülinapos Dwayne Johnson filmjeit?

Ki ne szeretné ezt a hatalmas, marcona figurát, akit még a nagy hollywoodi filmgyártás sem tudott átalakítani? Dwayne Johnson talán sosem lesz egy tipikus szépfiú, de karaktereivel örökre beírta magát a nézők szívébe. Többek között olyan filmekben szerepelt, mint A múmia visszatér, A Skorpiókirály, a Zsenikém – Az ügynök haláli, a Fogtündér, az Utazás a rejtélyes szigetre, a G.I. Joe: Megtorlás, a Herkules, a Törésvonal, a Baywatch, a Felhőkarcoló, Halálos iramban: Hobbs & Shaw vagy a Családi bunyó, amiben önmagát alakította. Filmjeiben egyszerre van jelen az akció, a humor és a látvány. Dwayne Johnson már bizonyított, és most rajtad a sor!

Tedd próbára a tudásod a következő filmes kvízzel! Lássuk, mennyire ismered a színész karrierjét! Sok sikert!