Kim Kardashian lánya visszavágott a gyűlölködőknek - Újabb piercinget villantott

Pár hónap telt el azóta, hogy North West dermal piercingje hatalmas port kavart az interneten. Kim Kardashian lánya azóta pedig nemcsak, hogy semmibe vette a gyűlölködők figyelmeztetéseit, máris csináltatott magának még egyet. Ezzel is bizonyítva azt, egyáltalán nem törődik mások véleményével.

Kim Kardashian szülőként igyekszik megtalálni az egyensúlyt a határok felállítása és a gyerekek önkifejezésének támogatása között Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Kim Kardashian lánya visszavágott a gyűlölködőknek

Hónapokkal azután, hogy Kim Kardashian lánya kiverte a biztosítékot a rajongóknál, most még egy okot adott arra, hogy beszéljenek róla. North West TikTok oldalán egy újabb dermal piercinget villantott. A videón pedig a szokatlan testékszer mellett extravagáns stílusát is megmutatta. Hosszú, metál körmei és kék parókája mind arra enged következtetni, hogy a 12 éves lány nem kér mások véleményéből.

North West piercingje erősre sikerült

A heves kritikák természetesen most sem maradhattak el. Csak úgy, mint legutóbb, a rajongók aggódó hozzászólásokkal bombázták North West TikTok oldalát. Úgy vélik, a dermal piercingek nem valóak ennek a korosztálynak, különösképpen azért nem, mert maradandó nyomot hagyhatnak. Továbbá az ujjak folyamatos mozgása és a külső behatások miatt, az ilyen típusú testékszerek könnyebben begyulladhatnak, elmozdulhatnak vagy akár fertőzést is okozhatnak.

Kim Kardashian gyerekei igencsak különcek, de ez talán nem lepi meg híres szüleiket Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Kim Kardashian lánya szeret provokálni

A híresség már több alkalommal is próbálta megvédeni lányát ezzel kapcsolatban. Előfordult, hogy egyes hozzászólásokra mindössze ennyit válaszoltak lányával közösen:

Ez rendben van.

Ezzel is jelezve, hogy ők nem tartják ilyen problémásnak a helyzetet. De volt olyan is, hogy Kim Kardashian a Call her Daddy című podcast műsorban beszélt arról, hogy szülőként igyekszik megtalálni az egyensúlyt a határok felállítása és a gyerekek önkifejezésének támogatása között. Szerinte North West kreatív személyiség, aki szereti a divatot, és fontos számára, hogy ezt biztonságos keretek között élhesse meg. De hiába ez a sok erőfeszítés a részéről, a kritikusok továbbra is úgy vélik, Kim Kardashian túl nagy szabadságot ad a lányának, és ezzel rossz példát mutat lányának. Szerintük egy 12 éves gyermeknek nem kellene ilyen erősen reflektorfénybe kerülnie, különösen nem olyan témákban, mint a testékszerek vagy a polgárpukkasztó megjelenés. North Westen viszont egyértelműen látszik, hogy nem érdeklik ezek a megjegyzések, ő továbbra is büszke saját stílusára.