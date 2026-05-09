Kris Jenner Ozempic-tapasztalatairól vallott: A poklok poklát élte át

Kris Jenner meglepő őszinteséggel beszélt arról, milyen súlyos mellékhatásokat tapasztalt az Ozempic használata közben. A Kardashian–Jenner család feje szerint a népszerű fogyókúrás gyógyszer annyira rosszul hatott rá, hogy egy idő után már dolgozni sem tudott.

Kris Jenner az utóbbi években látványosan lefogyott, ezért hosszú ideje találgatások övezték, vajon használta-e az Ozempic nevű fogyást elősegítő gyógyszert. A 70 éves médiaszemélyiség most először ismerte el nyilvánosan, hogy valóban kipróbálta a gyógyszert, még jóval azelőtt, hogy Hollywoodban tömegesen elterjedt volna. A tapasztalatai azonban egyáltalán nem voltak pozitívak.

Kris Jenner a She MD című podcast műsorban arról beszélt, hogy az Ozempic „nagyon beteggé tette”, folyamatos hányingere volt, és egy idő után már dolgozni sem tudott. Elmondása szerint annyira rosszul érezte magát, hogy gyorsan abbahagyta a kezelést, majd orvosa segítségével más megoldásokat keresett.

Kris Jenner Ozempic helyett végül injekciós peptidekre és különböző étrend-kiegészítőkre váltott, amelyek állítása szerint teljesen megváltoztatták az életét. Több energiát adtak neki, javították a közérzetét, és még a bőrére, a hajára, valamint a körmeire is pozitív hatással voltak. Továbbá azt is elárulta, hogy háromhavonta vérvizsgálatra jár, hogy folyamatosan ellenőrizzék a hormonháztartását és az általános egészségi állapotát.

Kris Jenner azonban nemcsak az Ozempic tapasztalatairól nyílt meg ennyire őszintén, hanem egy komoly egészségügyi problémájáról is. A valóságshow-sztár elárulta, hogy korábban méheltávolító műtéten esett át, miután az orvosok egy apró elváltozást találtak a petefészkein. Kris Jenner szerint kezdetben csak egy „pici foltról” volt szó, de az később növekedni kezdett, ezért az orvosok javaslatára kivették mindkét petefészkét és eltávolították a méhét.