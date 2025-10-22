BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Kim Kardashian lánya döbbenetes külsővel sokkolt

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 14:45
arctetoválásNorth WestKanye Westpiercing
A 12 éves North West merész megjelenésével ismét felhívta magára a figyelmet. Kim Kardashian lánya kamu tetkót és kamu piercinget villantott.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Kim Kardashian és Kanye West lánya ismét felrobbantotta az internetet. North West ezúttal extrém külsejével sokkolta a TikTok közönségét. A 12 éves lány egy friss videóban hamis arctetoválásokkal, piercingekkel, kék rasztahajjal és színes kontaktlencsékkel jelent meg.

Kim Kardashian lánya előszeretettel sokkolja a rajongókat a polgárpukkasztó öltözködésével
Fotó: TheImageDirect.com /  Northfoto

A hírességek gyerekei gyakran kerülnek reflektorfénybe, de Kim Kardashian lánya most valóban új szintre emelte a figyelemfelkeltést. North West TikTok oldalán megosztott videójában merész megjelenésével sokkolta a követőit. Hosszú, élénk kék rasztafonatokat, világoskék kontaktlencsét, ezüstszínű láncokat, vastag fülbevalókat, orrkarikát és fém fogdíszt villantott. És hogy a látvány még ütősebb legyen, North West arcára hamis tetoválások is kerültek. Az egyik szeme alatt egy csillag, a másik oldalán kalligrafikus betűk. Pont úgy, mintha csak egy rapper klipből lépett volna elő. A videóhoz pedig annyit írt:

Műpiercingek és műtetoválások örökké.

A rajongók reakciói

Ahogy az várható volt, North West TikTok videója hatalmas visszhangot váltott ki, így a kommentelési lehetőséget gyorsan le is tiltották a poszt alatt. A rajongók véleménye pedig finoman szólva is megosztott. Sokan egyenesen sokkot kaptak a látottaktól:

Nem hiszem el, hogy ez egy 12 éves lány. Komolyan ilyen korban már piercinget hordanak?!

Egyesek pedig Kim Kardashiant hibáztatták a 12 éves lány polgárpukkasztó külseje miatt. Mások viszont sokkal megengedőbbek voltak:

Mindenki túlreagálja. Ezek hamis tetkók, hamis piercingek. Egy kislány, aki csak játszik a kinézetével. Hagyni kell kibontakozni.

Kim Kardashian megvédte lányát azokkal szemben, akik kritizálták a stílusát
Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

Kim Kardashian megvédte lányát

North West nem először borzolja a kedélyeket. Néhány hónapja egy római vakáción fűzős felsőben és platformcsizmában tűnt fel, ami után sokan bírálni kezdték Kim Kardashian nevelési módszereit. Amire a 45 éves televíziós személyiség reagált is a 'Call Me Daddy' podcast műsorban, ahol bevallotta, hogy mennyire nehéz szülőként meghúzni a határokat. 

Minden gyerek ugyanazokat a dolgokat akarja viselni… de amikor az én lányom teszi ezt, azonnal kritikát kapunk. 

Továbbá hozzátette, hogy North West  'jó gyerek, aki hallgat rá', de ő maga sem akarja elnyomni a lánya kreativitását.

 

