Rettentő kínos: Kim Kardashian lánya pénzért kuncsorog a közösségi oldalán

Noth West polgárpukkasztó viselkedése a tetőfokára hágott. A 12 éves lány egy Instagram élőzés közben próbált pénzt szerezni a követőitől. Kim Kardashian teljesen kiakadt lánya tettétől.

Kim Kardashian teljesen kiborult lánya viselkedése miatt (Fotó: PA / Northfoto)

Kim Kardashian lánya pénzért kuncsorog a közösségi oldalán

Az eset akkor történt, amikor Kim Kardashian becsatlakozott lánya, North West Instagram élőzésébe. A videó eleinte ártatlan, játékos hangulatban zajlott, a 12 éves lány láthatóan élvezte, hogy élőben kommunikálhat követőivel. Kim pedig csak részben volt jelen a kamerában, jelezve, hogy figyeli az adást, de nem szeretne a középpontba kerülni, így csak az ujjaival integetett, hogy jelezze, ott van. Erre North West bosszúsan csak annyit mondott:

Meg kellene mutatnod az arcodat, mert... nem is tudom.... pénzt akarok!

Kim Kardashian teljesen lesokkolódott lánya kijelentésétől, de próbálta gyorsan menteni a helyzetet és határozottan közölte, hogy nem kérnek pénzt. A 45 éves valóságshow sztár ezután elmagyarázta, hogy az Instagram élőzés nem alkalmas pénzkérésre, és hogy lánya valószínűleg összekeverte a platformot a TikTok élő funkciójával, ahol virtuális ajándékok küldhetők.

North West torzult gyerekkora

Kim Kardashian és Kanye West lánya már születése óta a nyilvánosság előtt éli az életét. Még csak ugyan 12 éves, de már most dermal piercingjei vannak, kék haja, hosszú hegyes körmei, fekete köves fogsora és nem utolsó sorban saját - szülői felügyelettel kezelt - közösségi média oldala, ahol rendszeresen szerepel TikTok- és Instagram-videókban. Követőtábora 1,5 milliós, ami önmagában is hatalmas felelősséget jelent, így különösen érzékeny ez a mostani eset. A rajongók szerint North West pénz kéregetése jól mutatja, milyen könnyen torzulhat egy gyerek viszonya a pénzhez és az online figyelemhez, ha túl korán kerül bele a közösségi oldalak világába.

Kim Kardashian-re újra rátalált a szerelem Lewis Hamilton személyében (Fotó: Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto)

Kim Kardashian új románca

North West Instagram botránya pedig nem is jöhetett volna rosszabbkor, ugyanis a napokban robbant a hír, hogy a 45 éves valóságshow sztárra újra rátalált a szerelem. Kim Kardashian Lewis Hamiltonnal lett lefotózva egy elegáns érteremben, Estelle Manor-ban. Egy megbízható forrás szerint pedig a szerelmes pár most próbál minél több időt együtt tölteni, hogy megnézzék hova is tart pontosan a kapcsolatuk. Továbbá azt állítja, Kim Kardashian különösen értékeli Lewis Hamilton fegyelmezett életmódját és visszafogott stílusát, amíg az F1 versenyző állítólag nagyra tartja a valóságshow sztár üzleti érzékét és anyai szerepvállalását. A kérdés csak az, hogy a mostani eset North Westtel milyen mértékben befolyásolja-e a kapcsolatuk alakulását.