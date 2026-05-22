Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Rita, Júlia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Khloé Kardashian mindenkit kiborított: illegális műtétet hajtottak végre macskáin

khloé kardashian
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 17:00
beavatkozásmacska
Nem ő volt az első ember családjából, aki kihúzta a gyufát az állatvédő szervezeteknél.

Khloé Kardashian elárulta, hogy két macskáját karomtalanította. Azonban ekkor még nem tudta, hogy a sok helyen illegális beavatkozás szörnyű hatással van állatokra.

Khloé Kardashian mindenkit kiborított
Khloé Kardashian mindenkit kiborított Fotó: Disney /  Northfoto

Khloé Kardashian mindenkit kiborított

„Nagyon rossz tanácsot kaptam a macskáim karomtalanításával kapcsolatban. Korábban soha nem volt macskám. Nem is tudtam, hogy ez létezik” – magyarázta a Khloé In Wonder Land podcastjának szerdai epizódjában. „Nagyon, nagyon szörnyen érzem magam, hogy ebbe az irányba indultam el. Úgy érzem, ezért boldogtalanok a macskáim, és az én hibám” – vallotta be.

A vitatott beavatkozás során a macskák karmait eltávolítják, úgy, hogy azok már nőnek ki többé. Azonban ennek rengeteg hátránya van, amelyek az állat életminőségének romlásához vezetnek, köztük a krónikus fájdalom.

A macskáim Air Tag-et viselnek. Még az ajtó közelébe sem mehetnek. Nagyon félek, ha kijutnak, mert nincs módjuk megvédeni magukat. Elvesztették a védelemre használt eszközeiket. Szóval elszomorít.

A Kardashians sztárja azt állította, hogy két macskája, Gray Kitty és Baby Kitty, akiket a lányának, True-nak vett, úgy viselkednek, mint akiket az ördög megszállt és próbálják nyomorúságossá tenni az életét, amiért átestek a széles körben tiltott műtéten.

Az őszinte vallomás hallatán a rajongók sem repdestek az örömtől, többen is kiakadtak a reality sztárra, és kiemelték, hogy a legtöbb állatorvos ellenzi a beavatkozást. Azonban ez már nem az első alkalom, hogy a Kardashian család támadások kereszttüzébe került a háziállataik miatt.

Tavaly decemberben Kim Kardashiant a PETA állatjogi szervezet bírálta, miután karácsonyra mind a négy gyermekének egy új pomerániai kiskutyát ajándékozott, ahelyett, hogy körülnézett volna a menhelyeken. Viszont ez még nem minden 2022-ben megosztott egy videót, amin látható, hogy kutyái a garázsban élnek, ez szintén felkeltette az állatvédők figyelmét - írta a Page Six.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu