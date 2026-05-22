Khloé Kardashian mindenkit kiborított: illegális műtétet hajtottak végre macskáin

Khloé Kardashian elárulta, hogy két macskáját karomtalanította. Azonban ekkor még nem tudta, hogy a sok helyen illegális beavatkozás szörnyű hatással van állatokra.

Khloé Kardashian mindenkit kiborított Fotó: Disney / Northfoto

„Nagyon rossz tanácsot kaptam a macskáim karomtalanításával kapcsolatban. Korábban soha nem volt macskám. Nem is tudtam, hogy ez létezik” – magyarázta a Khloé In Wonder Land podcastjának szerdai epizódjában. „Nagyon, nagyon szörnyen érzem magam, hogy ebbe az irányba indultam el. Úgy érzem, ezért boldogtalanok a macskáim, és az én hibám” – vallotta be.

A vitatott beavatkozás során a macskák karmait eltávolítják, úgy, hogy azok már nőnek ki többé. Azonban ennek rengeteg hátránya van, amelyek az állat életminőségének romlásához vezetnek, köztük a krónikus fájdalom.

A macskáim Air Tag-et viselnek. Még az ajtó közelébe sem mehetnek. Nagyon félek, ha kijutnak, mert nincs módjuk megvédeni magukat. Elvesztették a védelemre használt eszközeiket. Szóval elszomorít.

A Kardashians sztárja azt állította, hogy két macskája, Gray Kitty és Baby Kitty, akiket a lányának, True-nak vett, úgy viselkednek, mint akiket az ördög megszállt és próbálják nyomorúságossá tenni az életét, amiért átestek a széles körben tiltott műtéten.

Az őszinte vallomás hallatán a rajongók sem repdestek az örömtől, többen is kiakadtak a reality sztárra, és kiemelték, hogy a legtöbb állatorvos ellenzi a beavatkozást. Azonban ez már nem az első alkalom, hogy a Kardashian család támadások kereszttüzébe került a háziállataik miatt.

Tavaly decemberben Kim Kardashiant a PETA állatjogi szervezet bírálta, miután karácsonyra mind a négy gyermekének egy új pomerániai kiskutyát ajándékozott, ahelyett, hogy körülnézett volna a menhelyeken. Viszont ez még nem minden 2022-ben megosztott egy videót, amin látható, hogy kutyái a garázsban élnek, ez szintén felkeltette az állatvédők figyelmét - írta a Page Six.