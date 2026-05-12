Kim Kardashian hibája egy ártatlan kétgyermekes apukát vihet csődbe

Kim Kardashian hatalmas győzelmet aratott a bíróságon: megnyerte azt a jogi csatát, amelyet egy férfi indított ellene, miután a sztár tévedésből az ő fotóját osztotta meg a közösségi médiában.

A Kim Kardashian által összetévesztett személyek (fotó: YouTube)

Kim Kardashian hibája ellenére nyert jogi csatát?

Ivan Cantu azért perelte be Kardashiant, mert a celeb egy azonos nevű, halálsoron lévő elítéltről akart posztolni, ám véletlenül az ő képét tette közzé. A hibásan azonosított Cantu egy ártatlan, kétgyermekes családapa volt.

Kardashian azzal védekezett, hogy őszinte hibát követett el, és amint észrevette a tévedést, azonnal törölte a bejegyzést. Cantu ugyanakkor azt állította, hogy az eset komoly károkat okozott az életében és a hírnevében. A bíró végül Kardashian javára döntött, elutasította a keresetet, és helyt adott a sztár perköltségre vonatkozó igényének is.

Cantu bár elmondta, hogy a megítélt hatszámjegyű összeg súlyosan megterheli anyagilag a családját, a bíróság ezt nem vette figyelembe. A férfinak így végül 167 ezer dollárt (kb. 20 millió forintot) kell kifizetnie - írja a TMZ.