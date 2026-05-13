A 86 éves legendás brit színész legújabb interjújában őszintén megnyílt a magánéletéről. Sir Ian McKellen bár sajnálja, hogy sosem vállalt gyermeket, mégsem érzi magát magányosnak. A Gandalfként és Magneto-ként világhírűvé vált sztár szerint a szeretet és az összetartozás nem biológiai kérdés.

Sir Ian McKellen sajnálja, hogy nem vállalt gyereket, mégsem érzi magát magányosnak

Fotó: PA / Northfoto

Sir Ian McKellen legújabb interjújában a családalapításról vallott

legújabb interjújában a családalapításról vallott A 86 éves brit színész sajnálja, hogy nem vállalt gyereket, de úgy véli, a szeretet és az összetartozás nem biológiai kérdés

Több fiatalt is úgy szeret, mintha a gyermeke lenne, anélkül, hogy vér szerint összetartoznának.

Sir Ian McKellen meglepő vallomást tett a családalapításról

A brit filmsztár az Attitude Magazine-nak tett interjújában őszintén megnyílt a gyerekvállalásról, vagy legalábbis annak hiányáról. Sir Ian Mckellen bevallotta, sajnálja, hogy nem lett végül gyereke, de úgy érzi, így is vannak olyan fiatalok az életében, akiket szerethet, támogathat, sőt akár kritizálhat is, és ehhez nincs szükség vér szerinti rokonságra. Véleménye szerint a család fogalma nem áll meg a biológiai köteléknél, hanem sokkal tágabb annál:

Most már szeretnék-e gyereket? Hát, igen. De így is vannak fiatalok, akiket bírálhatok, akikkel barátkozhatok és akiket szerethetek. Tehát nem kell, hogy a saját gyermekeid legyenek ahhoz, hogy családtagoknak érezd őket. És én egy nagyon nagy család tagja vagyok.

Sir Ian McKellen egyik legismertebb alakítása Gandalf volt A Gyűrűk Ura filmtrilógiában

Fotó: HIP/ Northfoto / Northfoto

Sir Ian McKellen fiatal korában a karrierjének élt

Sir Ian McKellen fiatalon mindig is úgy vélte, hogy meleg férfiként nem fog gyermeket vállalni. Hozzátette azonban, hogy a mai világban valószínűleg egészen más lehetőségei lennének. De még ennek ellenére sem érzi úgy, hogy bármit elmulasztott volna. Egy korábbi interjúban azt mondta, a gyermeknevelés rendkívül nehéz feladat, amelyhez szerinte nem lett volna elég önfeláldozó, ugyanis teljes mértékben a karrierjének élt.

Sir Ian McKellen 1988-ban vállalta fel nyilvánosan homoszexualitását

Fotó: PA / Northfoto

Sir Ian McKellen egy egész generáció példaképe lett

A színész pályája során nemcsak filmes szerepeivel vált legendássá, hanem társadalmi szerepvállalásával is. Sir Ian McKellen 1988-ban vállalta fel nyilvánosan homoszexualitását, ami abban az időben még komoly kockázatot jelentett egy világhírű brit színész számára. Azóta az LGBTQ-közösség egyik legismertebb aktivistája lett Nagy-Britanniában. De nem volt könnyű dolga, a pályája elején ugyanis több kollégája is próbálta visszatartani őt a nyilvánosságtól. A The Guardian-nek adott interjújában azt mondta, hogy az egyik legnagyobb pofon Alec Guinness-től származott, aki óva intette őt, ugyanis úgy vélte, hogy a homoszexualitásának felvállalása árthat Sir Ian McKellen karrierjének. A színész azonban végül nem hallgatott erre a tanácsra, és úgy érzi, helyesen döntött, hiszen ma már sok fiatal pont emiatt tekint rá példaképként.