Tragédia: meghalt a hírhedt színésznő, aki lelőtte élettársát

84 éves korában meghalt Claudine Longet francia származású színésznő és énekesnő, akinek neve örökre összeforrt az 1976-os tragédiával, amikor halálosan meglőtte élettársát, a világhírű síelőt, Vladimir „Spider” Sabichot.

Meghalt a gyilkos színésznő, Claudine Longet (jobbra, bal oldalt élettársa, Vladimir „Spider” Sabich) Fotó: Globe Photos

Meghalt a színésznő

Longet halálhírét unokaöccse, Bryan Longet jelentette be az Instagram-oldalán. Bár a művésznő hosszú karriert tudhatott maga mögött a zene és a film világában, a közvélemény leginkább a botrányos haláleset miatt emlékezett rá. A tragédia 1976. március 21-én történt az amerikai Aspen városában, Colorado államban. Claudine Longet egy második világháborús típusú Luger pisztollyal lőtte hasba Sabichot, aki a kórházba szállítás közben, mindössze 31 évesen meghalt.

A nő azt állította, hogy a fegyver véletlenül sült el, miközben párja éppen azt mutatta meg neki, hogyan kell használni a pisztolyt.

Spider és én nagyon szerettük egymást. A legjobb barátok voltunk

– vallotta Longet a bíróságon 1977 januárjában.

A nyomozást ugyanakkor több rendőrségi hiba is beárnyékolta. A People szerint például Claudine Longet naplója és vérmintái sem kerülhettek be bizonyítékként a tárgyalásra, mert azokat házkutatási engedély nélkül szerezték meg. A színésznőt végül gondatlanságból elkövetett emberölés vétségében találták bűnösnek. Büntetésként két év próbaidőt és 30 nap börtönt kapott. Claudine Longet korábban Andy Williams legendás amerikai énekes felesége volt, akitől három gyermeke született.