Gyorshajtással okozott tömegbalesetet egy zalai sofőr - csaknem 30 ember sérült meg miatta

Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat egy zalai sofőr ellen, aki gyorshajtásával buszbalesetet okozott, amiben csaknem harminc ember megsérült - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője pénteken az MTI-vel.

Gyorshajtással okozott tömegbalesetet egy zalai sofőr. Fotó: Wesley Tingey / Unsplash (Illusztráció)

130-140 km/h-s sebességgel kezdett előzni a sofőr

Jánky Judit beszámolója szerint a húszéves férfi 2024. október 12-én, a késő esti órákban személyautóval hajtott Zalaegerszeg felől Kisbucsa irányába a 76-os számú főúton, utasként egy nőt szállított. Vele szemben haladt a Budapest és Zalaegerszeg között közlekedő autóbusz csaknem 40 utassal.

A vádlott egy egyenes útszakaszhoz érve áttért a bal oldali forgalmi sávba és 130-134 kilométeres sebességgel az előtte haladó járművek előzésébe kezdett. Az előzés megkezdése előtt nem győződött meg arról, hogy az útszakasz belátható-e, de arról sem, hogy az előzést az útszakaszon kihelyezett tiltótábla és a záróvonal előtt be tudná fejezni.

Amikor a sofőr észrevette a szemből érkező autóbuszt, az ütközés elkerülése érdekében vészfékezett, a buszsofőr pedig erőteljesen jobbra, az útpadka felé kormányozta a járművet, de az ütközést nem tudták elkerülni. A busz az útról lesodródva, a jobb oldalára dőlve állt meg, a személygépkocsi pedig átpördülve csúszott az útpadkára.

A balesetben a vádlotton kívül az autóbusz kilenc utasa nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket, a buszsofőr, valamint 17 utas könnyebb sérüléseket szenvedett. A vádirat arra is kitér, hogy a busz utasai nem használták a biztonsági övüket, amivel ők is megszegték a KRESZ-szabályokat.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben, felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását és a közúti járművezetéstől való eltiltást indítványozva.