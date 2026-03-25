Sokkoló! Félmeztelenül, borral a kezében posztolt videót Gandalf

A szcenárió valahogy így néz ki: görgeted a közösségi médiát, és néhány macskás mém és arcra esős videó után megjelenik Gandalf, avagy Ian McKellen… De nem úgy, ahogy emlékszel rá...

Akadt, akit kicsit megijesztett Ian McKellen legutóbbi performansza (Fotó: Bonnie Britain)

Sir Ian McKellen posztjára nem tudtunk felkészülni

Érthető lehet a képzavar, de ez a jelenség valóban létezik és nem Középföldén, hanem a mi világunkban:

Sir Ian McKellen félmeztelenül, a videó alapján némileg pityókásan idéz egy meglehetősen költői szöveget. Aki félálomban találkozott a poszttal— mint mások között én is — az ettől a látványtól biztosan felébredt. A különös mutatványtól még olyan benyomásunk is lehetett, hogy valami nincs rendben... Hogy a 86 éves világsztár mentális egészsége kezd rosszabb irányt venni, de az igazság nem is lehetne ennél távolabb.

Értjük mi a poént... Ez csak simán marketing.

A Hobbit és A Gyűrűk Ura-filmek sztárjának nem mentek el otthonról, csak sokkoló játékát felhasználva népszerűsíti hamarosan megjelenő filmjét, a The Christopherst. A Steven Soderbergh által rendezett alkotásban McKellen egy visszavonult művészt, Julian Sklart alakítja majd, aki minden bizonnyal nem lesz túl könnyű természet — végtére is, nézzünk rá a fentebbi videóra. Ha minden igaz, ebben a posztban a legendás sztár az ő karakterét elevenítette fel, jóllehet kontextus nélkül megértjük, ha kicsit mindenki hátrahőkölt tőle. Minden bizonnyal ez volt a cél, és el is érte. A film egyébként 2026. április 10-én érkezik az amerikai mozikba, a hazai megjelenés dátuma egyelőre ismeretlen.

Ian McKellen Gandalfként él még sokunk emlékezetében (Fotó: Entertainment Pictures)

Nyugdíj? Az még messze van…

Sir Ian McKellen hallani sem akar arról, hogy nyugdíj. A világsztár 2024-ben összeesett a színpadon, de a hírek szerint korát meghazudtoló módon teljesen felépült a balesetet követően. A színészlegenda azóta is folyamatosan játszik színpadon, ráadásul a jövőben a The Christophers című filmen kívül a közeljövőben olyan grandiózus alkotásokban is feltűnik, mint a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése és az Andy Serkis rendezésében készülő A Gyűrűk Ura előzményfilmben Elijah Wood és Kate Winslet mellett. A jelek szerint tehát leépülésről még közel sem beszélhetünk, az Ian McKellen-filmeket még sokáig élvezhetjük. Addig pedig próbáljuk kitörölni a fenti videót az emlékezetünkből.