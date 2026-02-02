Hoppá! Sir Ian McKellen a megjelenés előtt elspoilerezte a következő Bosszúállók filmet

Sir Ian McKellen évtizedek óta szerepel a nerd-kultúra legfontosabb darabjaiban. Mind a Gyűrűk Ura-filmekben, mind a Marvel filmes univerzumban fontos szerepet foglal el. Az X-Men filmekben szupererős ellenlábasa volt Patrick Stewartnak és Hugh Jackmannek, mint a holokauszt-túlélőből gonosszá vált, fémet manipuláló mutáns, Magneto. Kultikus szerepében legközelebb — és talán utoljára — a soron következő Bosszúállók: Doctor Doom ébredésében láthatjuk. Azonban a 2026 decemberében érkező filmről már most kicsit sokat tudtunk meg.
A Golden Globe-díjas színész egy podcastben vendégeskedett a minap, ahol szóba kerültek a különleges effektek, melynek kapcsán a színész elmondta, hogy a legelső X-Men filmben minimalizálták a digitális effekteket és amit lehetett, azt valóban leforgatták a helyszínen:
Emlékszem, hogy az első filmben egy kamera volt mögöttem, és ahogy emeltem a kezemet, két motorkerékpár és több rendőrautó megemelkedett a daruk segítségével és ahogy jeleztem a kezemmel, az autók leestek.
A színész ezt helyezte kontrasztba a Doctor Doom ébredésével, hozzátéve egy picurka fél mondatot, amit lehet korai volt elmondani:
Egykor nem voltak különleges effektek. Manapság, mondhatni sokkal könnyebb a helyzet. Mondjuk még így is elpusztítottam New Jerseyt a minap. Jaj, ezt lehet, nem kellett volna mondanom...
Ezzel az eleresztett félmondattal pedig a filmnek egy fontos pontját lőhette le, jóllehet egyelőre nem tudni, New Jerseynek milyen szerepe lesz a Marvel következő sztorijában. Annyit tudunk, hogy a WandaVision teljes cselekménye egy kisvárosban, a new jersey-i Westviewben zajlik, ahol a Skarlát Boszorkány, avagy Wanda Maximoff egy egész közösséget zár be egy alternatív valóságba, bár nem biztos hogy ennek bármi köze lesz az új Bosszúállókhoz.
A Reddit kommentelők mindenesetre jól szórakoztak azon, hogy Ian McKellen fogta magát és elpusztította New Jerseyt, valamint sokan poénosan arra bíztatják a Disneyt, hogy most már igazán illene egy hosszabb előzetest kiadni, mivel ezen a ponton már úgy is mindegy. Tegyük hozzá, a legendás, 86 éves Ian McKellent a Disney-Marvel már nem biztos, hogy bárhogyan is vegzálni fogja az elszólás miatt. Nem úgy, mint a Pókembert megformáló Tom Hollandot, aki notórius volt az elszólásairól az évek alatt, olyannyira hogy a teljes forgatókönyvet sokáig nem is kaphatta meg.
