„Minket is megtanított arra, hogyan kell igazán, mindenért hálásan élni” – így élte meg lánya, Fanni négyvégtag-amputációját rákbeteg édesanyja

Amikor az orvosok közölték a családdal, hogy Fanninak mindössze egyetlen százalék esélye maradt a túlélésre, a szerettei búcsúzni mentek a kórházba. A 26 éves lány azonban rácáfolt mindenre. Nemcsak túlélte, hanem a legmélyebb sötétségben, az amputációi után is olyan tartást mutatott, amire senki nem számított. Fanni mind a négy végtagját elvesztette, de a környezete szerint ma ő az, aki mindenki másnak erőt ad.

Még amputáció előtt, édesanyjával a tengerparton. Ez az egyik kedvenc képük Fotó: beküldött

Az amputáció után mutatta meg Fanni a valódi erejét

A családi kötelék, ami mindenen átsegít

Minden egy rutinműtétnek indult tavaly év végén. Csitári Fanni, a tehetséges fodrászlány bizakodva ment be a kórházba, de a nőgyógyászati műtét után komplikáció lépett fel nála, az orvosoknak amputálniuk kellett mind a négy végtagját, hogy életben maradjon. Többször írtunk már a lány hihetetlen akaraterejéről, a rehabilitációjáról, a jövőképéről.

Most viszont nem Fanni mesélt az állapotáról, ahogyan eddig, hanem édesanyja. A négyvégtag-amputált lány most először, ebből az írásból szembesül azzal, hogy min mentek keresztül a szerettei és mennyi embernek ad erőt az ő tragédiája. Ő már megmutatta, hogy milyen erős és kitartó. Most azt is tudnia kell, hogy ezzel a hozzáállással és hittel köveket, sőt, sziklákat is meg tud mozgatni és ahogyan ezt a családja már látja: bármire képes lesz, amit csak szeretne.

"Most tudtam meg igazán, mekkora erő lakozik a lányomban"

Az orvos azt mondta, van egy cérnaszál, azon lóg a lányunk, és majd az Isten eldönti, elvágja-e. Fanni azonban nem engedte elvágni azt a szálat. Négyvégtag amputációja lett, de él. Nem is akárhogyan

- mondta édesanyja. Olga maga is súlyos beteg, kezelésekre jár, harcot vív a rákkal szemben, de lánya tragédiája alatt minden fájdalmát félretette. A kórházi folyosókon töltött hetek alatt csak egy cél lebegett a szeme előtt: visszakapni a gyermekét.

Robotokként éltünk, csak sírtunk és imádkoztunk. Aztán felébredt, és kiderült, hogy mindent hallott, amit a kómában suttogtunk neki. Sok mindent vissza is mondott nekünk utána

- emlékezett vissza meghatódva az édesanya.