KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Szonja, Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Minket is megtanított arra, hogyan kell igazán, mindenért hálásan élni” – így élte meg lánya, Fanni négyvégtag-amputációját rákbeteg édesanyja

amputáció
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 10:00
túlélésszeretetcsalád
Fanni küzdelme az életért mindenkit megtanított a valódi hit erejére. Bár a négyvégtag-amputáció után még hosszú út áll előtte, a 26 éves lány már most a családja és környezete legfőbb támasza lett. Édesanyja szeretettel vall arról, hogyan ad neki is emberfeletti erőt a lány megrendíthetetlen tartása a legnehezebb mindennapokban.
Vermes Krisztina
A szerző cikkei

Amikor az orvosok közölték a családdal, hogy Fanninak mindössze egyetlen százalék esélye maradt a túlélésre, a szerettei búcsúzni mentek a kórházba. A 26 éves lány azonban rácáfolt mindenre. Nemcsak túlélte, hanem a legmélyebb sötétségben, az amputációi után is olyan tartást mutatott, amire senki nem számított. Fanni mind a négy végtagját elvesztette, de a környezete szerint ma ő az, aki mindenki másnak erőt ad.

Még amputáció előtt, édesanyjával a tengerparton. Ez az egyik kedvenc képük
Még amputáció előtt, édesanyjával a tengerparton. Ez az egyik kedvenc képük    Fotó: beküldött

Az amputáció után mutatta meg Fanni a valódi erejét

 

A családi kötelék, ami mindenen átsegít

Minden egy rutinműtétnek indult tavaly év végén.  Csitári Fanni, a tehetséges fodrászlány bizakodva ment be a kórházba, de a nőgyógyászati műtét után komplikáció lépett fel nála, az orvosoknak amputálniuk kellett mind a négy végtagját, hogy életben maradjon. Többször írtunk már a lány hihetetlen akaraterejéről, a rehabilitációjáról, a jövőképéről.

Most  viszont nem Fanni mesélt az állapotáról, ahogyan eddig, hanem édesanyja. A négyvégtag-amputált lány most  először, ebből az írásból szembesül azzal, hogy min mentek keresztül a szerettei és mennyi embernek ad erőt az ő tragédiája. Ő már megmutatta, hogy milyen erős és kitartó. Most azt is tudnia kell, hogy ezzel a hozzáállással és hittel köveket, sőt, sziklákat is meg tud mozgatni és ahogyan ezt a családja már látja: bármire képes lesz, amit csak szeretne.

"Most tudtam meg igazán, mekkora erő lakozik a lányomban"

 

Az orvos azt mondta, van egy cérnaszál, azon lóg a lányunk, és majd az Isten eldönti, elvágja-e. Fanni azonban nem engedte elvágni azt a szálat. Négyvégtag amputációja lett, de él. Nem is akárhogyan

 

- mondta édesanyja. Olga maga is súlyos beteg, kezelésekre jár, harcot vív a rákkal szemben, de lánya tragédiája alatt minden fájdalmát félretette. A kórházi folyosókon töltött hetek alatt csak egy cél lebegett a szeme előtt: visszakapni a gyermekét.

 

Robotokként éltünk, csak sírtunk és imádkoztunk. Aztán felébredt, és kiderült, hogy mindent hallott, amit a kómában suttogtunk neki. Sok mindent vissza is mondott nekünk utána 

- emlékezett vissza meghatódva az édesanya.

Fanni szeretne még közös nyaralásokra menni édesanyjával
Fanni szeretne még közös nyaralásokra menni édesanyjával    Fotó: beküldött

Olga számára Fanni ereje a legnagyobb gyógyír.

Annyi mindent tanított nekünk pár hónap alatt. Ő az életem példaképe. Amikor kinyitja a száját és elkezdi a kis csacsiságait, kinyílik a világ. Olyan pozitív kisugárzása van, ami mindenben megtalálja a jót. Ő ad nekem erőt, hogy én se omoljak össze a saját betegségemben. Ha látom, hogy ő így küzd, akkor nekem is mennem kell előre. Ő a mi rakétánk, aki mindenkit kilő a sötétségből 

- mondja mosolyogva Olga.

A család amikor csak lehetett, ott volt Fanni mellett a kórházban. Az édesapával és a testvérekkel egymás kezét fogták és imádkoztak. 

 A rettegés, hogy elveszítem, fizikai fájdalmat okozott. Aztán, amikor az amputációk után először néztünk egymás szemébe, én készültem, hogy nekem kell majd tartanom benne a lelket. De Fanni megfordította ezt. Azt mondta: "Anya, élek, és ez a lényeg." Ott értettem meg, hogy a lányom, akit eddig én óvtam mindentől, felnőtt és erősebb lett nálunk. Ma már nem én emelem fel őt lelkileg, hanem ő engem. Ha látom, ahogy tervezi a jövőjét, elszégyellem magam minden korábbi félelmemért. Ő nemcsak a halált győzte le, hanem minket is megtanított arra, hogyan kell igazán, mindenért hálásan élni

- mesélte elcsukló hangon az édesanya.

Fanni döntése: „Élni fogok, nem is akárhogyan!”

A lány, aki gyerekként még a bajba jutott darazsakat is hazavitte megmenteni, most a saját életét mentette meg.

 Ha már életben maradtam, akkor az legyen olyan!

- ez a mondat lett az ő hitvallása és a család új alapköve. Fanni nem néz hátra, csak előre. 

Amennyiben támogatni szeretnéd Fanni álmait, a speciális robotkezeket, erre a számlaszámra utalhatsz neki:

Bank neve: Unicredit Bank

Név: Csitári Fanni

Számlaszám: 10918001-00000126-44460009

  • Közlemény: adomány Fanninak

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu