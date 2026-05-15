„Minket is megtanított arra, hogyan kell igazán, mindenért hálásan élni” – így élte meg lánya, Fanni négyvégtag-amputációját rákbeteg édesanyja

Amikor az orvosok közölték a családdal, hogy Fanninak mindössze egyetlen százalék esélye maradt a túlélésre, a szerettei búcsúzni mentek a kórházba. A 26 éves lány azonban rácáfolt mindenre. Nemcsak túlélte, hanem a legmélyebb sötétségben, az amputációi után is olyan tartást mutatott, amire senki nem számított. Fanni mind a négy végtagját elvesztette, de a környezete szerint ma ő az, aki mindenki másnak erőt ad.
Minden egy rutinműtétnek indult tavaly év végén. Csitári Fanni, a tehetséges fodrászlány bizakodva ment be a kórházba, de a nőgyógyászati műtét után komplikáció lépett fel nála, az orvosoknak amputálniuk kellett mind a négy végtagját, hogy életben maradjon. Többször írtunk már a lány hihetetlen akaraterejéről, a rehabilitációjáról, a jövőképéről.
Most viszont nem Fanni mesélt az állapotáról, ahogyan eddig, hanem édesanyja. A négyvégtag-amputált lány most először, ebből az írásból szembesül azzal, hogy min mentek keresztül a szerettei és mennyi embernek ad erőt az ő tragédiája. Ő már megmutatta, hogy milyen erős és kitartó. Most azt is tudnia kell, hogy ezzel a hozzáállással és hittel köveket, sőt, sziklákat is meg tud mozgatni és ahogyan ezt a családja már látja: bármire képes lesz, amit csak szeretne.
Az orvos azt mondta, van egy cérnaszál, azon lóg a lányunk, és majd az Isten eldönti, elvágja-e. Fanni azonban nem engedte elvágni azt a szálat. Négyvégtag amputációja lett, de él. Nem is akárhogyan
- mondta édesanyja. Olga maga is súlyos beteg, kezelésekre jár, harcot vív a rákkal szemben, de lánya tragédiája alatt minden fájdalmát félretette. A kórházi folyosókon töltött hetek alatt csak egy cél lebegett a szeme előtt: visszakapni a gyermekét.
Robotokként éltünk, csak sírtunk és imádkoztunk. Aztán felébredt, és kiderült, hogy mindent hallott, amit a kómában suttogtunk neki. Sok mindent vissza is mondott nekünk utána
- emlékezett vissza meghatódva az édesanya.
Olga számára Fanni ereje a legnagyobb gyógyír.
Annyi mindent tanított nekünk pár hónap alatt. Ő az életem példaképe. Amikor kinyitja a száját és elkezdi a kis csacsiságait, kinyílik a világ. Olyan pozitív kisugárzása van, ami mindenben megtalálja a jót. Ő ad nekem erőt, hogy én se omoljak össze a saját betegségemben. Ha látom, hogy ő így küzd, akkor nekem is mennem kell előre. Ő a mi rakétánk, aki mindenkit kilő a sötétségből
- mondja mosolyogva Olga.
A család amikor csak lehetett, ott volt Fanni mellett a kórházban. Az édesapával és a testvérekkel egymás kezét fogták és imádkoztak.
A rettegés, hogy elveszítem, fizikai fájdalmat okozott. Aztán, amikor az amputációk után először néztünk egymás szemébe, én készültem, hogy nekem kell majd tartanom benne a lelket. De Fanni megfordította ezt. Azt mondta: "Anya, élek, és ez a lényeg." Ott értettem meg, hogy a lányom, akit eddig én óvtam mindentől, felnőtt és erősebb lett nálunk. Ma már nem én emelem fel őt lelkileg, hanem ő engem. Ha látom, ahogy tervezi a jövőjét, elszégyellem magam minden korábbi félelmemért. Ő nemcsak a halált győzte le, hanem minket is megtanított arra, hogyan kell igazán, mindenért hálásan élni
- mesélte elcsukló hangon az édesanya.
A lány, aki gyerekként még a bajba jutott darazsakat is hazavitte megmenteni, most a saját életét mentette meg.
Ha már életben maradtam, akkor az legyen olyan!
- ez a mondat lett az ő hitvallása és a család új alapköve. Fanni nem néz hátra, csak előre.
Amennyiben támogatni szeretnéd Fanni álmait, a speciális robotkezeket, erre a számlaszámra utalhatsz neki:
Bank neve: Unicredit Bank
Név: Csitári Fanni
Számlaszám: 10918001-00000126-44460009
