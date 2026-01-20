Brooklyn Beckham vádjai: Ezt lehet eddig tudni a családi viszályról és a hátteréről

Brooklyn Beckham brutális csapást mért szüleire. Közösségi oldalán egy több oldalas nyilatkozatban fejtette ki, hogy az utóbbi években pontosan milyen támadásokkal kellett szembenéznie neki és feleségének, Nicola Peltznek. Íme egy összefoglaló arról, hogy pontosan mikkel is vádolja családját.
A Beckham vezetéknév évtizedeken át a tökéletes sztárcsalád szinonimája volt. Most azonban a legidősebb Beckham-fiú olyan állításokkal állt elő, amelyek alapjaiban rengetik meg David és Victoria Beckham makulátlannak hitt imázsát. Brooklyn Beckham szerint szülei nemcsak hogy éveken át kontrollálták az életét, hanem feleségét, Nicola Peltzet is rendszeresen háttérbe szorították, megalázták és kirekesztették.
A 2022. április 9-én megrendezett esemény felrobbantotta a Beckham-család birodalmát. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjének egy új korszak kezdetét kellett volna jelentenie, ám a fiatal pár szerint épp ez az esemény hozta felszínre a már jó ideje fennálló feszültségeket.
Brooklyn Beckham állítása szerint Victoria Beckham korábban azt ígérte, hogy ő tervezi felesége esküvői ruháját, ám végül – minden előzetes figyelmeztetés nélkül – 11 órával az esküvő előtt visszalépett, Nicola Peltz pedig így kénytelen volt utolsó pillanatban egy másik tervezőt választani. A legidősebb Beckham-fiú szerint ez a döntés „nem pusztán divatkérdés volt, hanem egy üzenet, hogy felesége nem kívánatos a családban”.
Az esküvő egyik legemlékezetesebb és talán legkínosabb pillanata Brooklyn szerint az volt, amikor Victoria Beckham átvette az irányítást az ifjú pár első tánca felett. Brooklyn Beckham beszámolója szerint édesanyja, Victoria váratlanul csatlakozott, és nagyon hamar a figyelem középpontjába került a táncával, miközben Nicola Peltz meghatódottság helyett könnyekkel küszködött. A legidősebb Beckham-fiú azt állítja, ez volt élete legkellemetlenebb pillanata.
Brooklyn másik nagy szívfájdalma pedig az volt, amikor édesanyja, Victoria Beckham, „gonosznak” nevezte őt, amiért úgy döntött, hogy nem a szülei ülnek majd az esküvői főasztalnál, hanem az ő és felesége nagymamája, mivel nekik kettejüknek nem volt férjük és nem akarták, hogy egyedül legyenek. Brooklyn Beckham ehhez azonban azt is hozzátette, hogy mindkét szülőpárosnak saját asztala volt egyforma távolságban a főasztaltól.
Brooklyn Beckham szerint az esküvő körüli napokban olyan megjegyzések is elhangzottak, amelyek azt sugallták, hogy felesége „nem tartozik igazán a Beckham családhoz”.
És éppen ezek miatt a húzások miatt döntöttek úgy, hogy később is tartanak egy esküvőt, ami majd csak róluk szól és, ami csak örömöt és boldogságot ad majd nekik. Erre a fogadalom megújításra 2025 augusztusában sort is kerítettek, és a meghívottak között nem szerepelt Brooklyn Beckham egyetlen rokona sem.
Az esküvői incidensek mellett sokkoló részletek voltak azok az állítások is, amelyek a szülei részéről tett üzleti és jogi nyomásgyakorlásról szólnak. Brooklyn Beckham szerint az esküvő előtt szülei, Victoria és David Beckham, megpróbálták rávenni, hogy írjon alá egy megállapodást, amely a nevéhez fűződő jogokat érintette volna.
Hetekkel a nagy nap előtt a szüleim többször is nyomást gyakoroltak rám, és megpróbáltak megvesztegetni, hogy lemondjak a nevemhez fűződő jogokról, ami hatással lett volna rám, a feleségemre és a jövőbeli gyermekeinkre.
A legidősebb Beckham-fiú ezt érzelmi zsarolásként és megvesztegetési kísérletként élte meg, különösen azért, mert mindez a házassága előtti hetekben történt.
Ragaszkodtak ahhoz, hogy az esküvőm előtt írjam alá, mert akkor léptek volna életbe a megállapodás feltételei.
Mivel azonban nem írta alá, ezért onnantól kezdve már sosem bántak vele ugyanúgy, mint előtte.
Az ellenállásom hatással volt a fizetésemre, és azóta soha többé nem bántak velem ugyanúgy.
Brooklyn Beckham apját is megvádolta nyilatkozatában. Állítása szerint hiába utaztak haza egy héttel David Beckham 50. szülinapja előtt, édesapja csak olyan találkozókat ajánlott fel, ahol Nicola Peltz nem lehetett jelen. Később pedig, amikor az egész család Los Angelesbe utazott, egyáltalán nem akarták látni őket.
Brooklyn Beckham szerint a feleségével folyamatosan tiszteletlenül bántak. A családi eseményeken szülei újra és újra előtérbe helyezték a múltját – különösen a volt barátnőit –, miközben ő már házas emberként próbált új életet kezdeni Nicola Peltz oldalán. Ez pedig mindkettejük számára rendkívül kellemetlen volt.
Brooklyn Beckham állítása szerint szülei számára a Beckham név piaci értéke, eladhatósága és médiaképe elsőbbséget élvezett a valódi, őszinte családi kapcsolatokkal szemben. Úgy érzi, hogy a családi események, ünnepek és még a konfliktusok is PR-szűrőn keresztül zajlottak. A „család szeretete” az alapján volt mérhető, hogy ki mennyit posztolt a közösségi oldalán és ki milyen gyorsan adott fel mindent azért, hogy a családi kötelező megjelenéseken részt vegyen, csak azért, hogy a tökéletes család képét mutathassák. De amikor egyetlen egy alkalommal a felesége, Nicola Peltz kérte, hogy Victoria Beckham támogassa őt a Los Angeles-i tűzvész miatt elveszett kutyák megmentésében, édesanyja azonnal elutasította azt.
Állítása szerint szülei még a testvérét is ellene uszították a közösségi oldalon keresztül, közvetlenül azelőtt, hogy letiltották őt mindenhol. Brooklyn Beckham ezzel azt is megmagyarázta, hogy nem ő volt az, aki először letiltotta szüleit, hanem fordítva történt mindez.
Nyilatkozata lezárásaként pedig annyit írt, hogy az az állítás, hogy „felesége, Nicola Peltz kontrollálja őt”, teljes hazugság. A szülei, David és Victoria Beckham, voltak azok, akik egész életében irányították őt, ami miatt szorongással kellett megküzdenie gyerekkorában. Most viszont végre először kiállt magáért és a feleségéért, aminek következtében megszűnt ez a szorongó érzés. Az pedig, hogy feleségét választotta családja felett csak nyugalmat és megkönnyebbülést hozott számára.
