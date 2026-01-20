Brooklyn Beckham vádjai: Ezt lehet eddig tudni a családi viszályról és a hátteréről

Brooklyn Beckham brutális csapást mért szüleire. Közösségi oldalán egy több oldalas nyilatkozatban fejtette ki, hogy az utóbbi években pontosan milyen támadásokkal kellett szembenéznie neki és feleségének, Nicola Peltznek. Íme egy összefoglaló arról, hogy pontosan mikkel is vádolja családját.

Brooklyn Beckham életében először kiállt magáért és feleségéért, szembeszállt családjával

(Fotó: picture alliance/Ik Aldama /Northfoto)

Brooklyn Beckham brutális támadása szülei ellen

A Beckham vezetéknév évtizedeken át a tökéletes sztárcsalád szinonimája volt. Most azonban a legidősebb Beckham-fiú olyan állításokkal állt elő, amelyek alapjaiban rengetik meg David és Victoria Beckham makulátlannak hitt imázsát. Brooklyn Beckham szerint szülei nemcsak hogy éveken át kontrollálták az életét, hanem feleségét, Nicola Peltzet is rendszeresen háttérbe szorították, megalázták és kirekesztették.

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham esküvőjén robbant ki először a családban lappangó feszültség

(Fotó: Jeffrey Mayer/Northfoto)

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvője

A 2022. április 9-én megrendezett esemény felrobbantotta a Beckham-család birodalmát. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjének egy új korszak kezdetét kellett volna jelentenie, ám a fiatal pár szerint épp ez az esemény hozta felszínre a már jó ideje fennálló feszültségeket.

Nicola Peltz esküvői ruhája

Brooklyn Beckham állítása szerint Victoria Beckham korábban azt ígérte, hogy ő tervezi felesége esküvői ruháját, ám végül – minden előzetes figyelmeztetés nélkül – 11 órával az esküvő előtt visszalépett, Nicola Peltz pedig így kénytelen volt utolsó pillanatban egy másik tervezőt választani. A legidősebb Beckham-fiú szerint ez a döntés „nem pusztán divatkérdés volt, hanem egy üzenet, hogy felesége nem kívánatos a családban”.

Victoria Beckham kínos esküvői tánca

Az esküvő egyik legemlékezetesebb és talán legkínosabb pillanata Brooklyn szerint az volt, amikor Victoria Beckham átvette az irányítást az ifjú pár első tánca felett. Brooklyn Beckham beszámolója szerint édesanyja, Victoria váratlanul csatlakozott, és nagyon hamar a figyelem középpontjába került a táncával, miközben Nicola Peltz meghatódottság helyett könnyekkel küszködött. A legidősebb Beckham-fiú azt állítja, ez volt élete legkellemetlenebb pillanata.