Brooklyn Beckham fogadalmával újabb csapást mért a szüleire

Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz a közelmúltban újra megerősítették házassági fogadalmukat egy privát ceremónia keretében. Az esemény azonban nem csupán az ünneplésről szólt. A legidősebb Beckham fiú be akart inteni a szüleinek, Victoria és David Beckhamnek.
2025. augusztus 2-án, Brooklyn Beckham és Nicola Peltz szűk családi és baráti körben újra megerősítették házassági esküjüket. A ceremóniát Nicola családjának birtokán tartották New York államban, és mintegy 200 vendég volt jelen. A meghívottak között kizárólag a Peltz családhoz közeli személyek szerepeltek, a Beckham család tagjai viszont sem meghívást nem kaptak, sem előzetes értesítést az eseményről. A legidősebb Beckham fiúnak azonban ez sem volt elég. Brooklyn Beckham újabb csapást mért a szüleire, David és Victoria Beckhamre. Ugyanis kiderült, hogy fogadalmában hosszasan méltatta felesége szüleit, kiemelve háláját és szeretetét irántuk, saját szüleit azonban meg sem említette. David és Victoria Beckham szíve összetört.
A háttérben húzódó feszültségek azonban nem új keletűek. Már 2022-ben, Brooklyn és Nicola esküvője körül is felröppentek hírek arról, hogy nem felhőtlen a viszony a két család között. Nicola akkor végül úgy döntött, hogy nem az anyósa, Victoria Beckham által tervezett ruhát viseli, hanem egy Valentino-kreációt, ami többek szerint már akkor is súrlódásokat okozott. A helyzet pedig akkor kezdett fokozódni, amikor a fiatal pár nem jelent meg David Beckham 50. születésnapi buliján. A mostani ceremónia azonban többek szemében is a végső megerősítése annak, hogy Brooklyn teljes mértékben eltávolodott a szüleitől.
Brooklyn amennyire a saját családjától elhatárolódott, a Peltz családot annál közelebb engedte magához. A legendás focista legidősebb fia saját családját a Peltz családdal, amíg a régi barátait Nicola barátaival helyettesíti. Olyannyira, hogy az esküvőre is kizárólag a felesége ismerősei voltak hivatalosak. Rebecca Faria, Nicola közeli barátja és bizalmasa, közösségi médiában tett bejegyzésében védelmébe vette a fiatal pár döntéseit és a Beckham családot 'mérgezőnek' nevezte. Véleménye szerint Brooklyn csupán saját mentális jólétét helyezte előtérbe, amikor elhatárolódott a családi nyomástól.
