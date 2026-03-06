„Sokkot kaptam, a másik fiam pedig pánikrohamot” – Facebookról tudta meg egy anya, hogy megölték a fiát

Az 51 éves Zoe Mitchell minden szülő legrosszabb rémálmát éli minden egyes nap, azóta, hogy Facebookon arról értesült, tinifiát megölték. Zoe ugyanis először a közösségi médiában terjengő pletykákban olvasott arról, hogy 18 éves fiát, Owen Dunnt meggyilkolták. Épp ezért, amikor egy ismerőse hívta, hogy a hír igaz-e, nem tudott semmit sem mondani. Emiatt pedig nem volt más választása: autóba pattant és a Facebookon olvasott helyszínre ment, ahol erőszakkal ugyan, de bejutott az igazságügyi szakértői csapat sátrába, ahol tragikus módon valóban elhunyt fia holtteste volt.

Facebookon értesült arról, hogy elhunyt tinifia Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Facebookon értesült fia haláláról

Azt hiszem, hogy az én fiam van odabent

- sikította a rendőröknek, amint odaért.

A 18 éves Owen gyilkosa két kiskorú volt: az akkor 17 éves Tyler Hunt és egy 15 éves, akinek személyazonosságát nem hozták akkor még nyilvánosságra a hatóságok.

Tele volt a Facebook azzal, hogy a környékünkön valami történt. Így tudtuk meg

- emlékezett vissza Zoe hozzátéve, a tetthelyszín mindössze öt perc autóútra volt tőlük:

Odamentem a sátorhoz, és megpróbáltam átfutni a rendőrségi kordonnál. Csak azt kiabáltam: "Azt hiszem, az én fiam van ott!" Mi mentünk oda a rendőrökhöz, nem ők jöttek hozzánk. Hívtuk Owent, de nem vette fel. A rendőr azt mondta, menjek és üljek be az autóba. Akkor már tudtam, hogy Owenről van szó. Sokkot kaptam, a másik fiam pedig pánikrohamot kapott. Ilyet az ember egymillió év alatt sem várna

- jelentette ki a gyászoló anya kiemelve, fia épp barátnőjéhez biciklizett azon a tragikus 2022 decemberi éjszakán, amikor a két, símaszkot viselő fiatal elállta az útját, majd megtámadták őt egy machetével.

A tiniket a bíróság gyilkosság vádjában ítélte el: Hunt 19 év börtönbüntetést kapott, míg társa, akinek most hozták nyilvánosságra a nevét (Ciaran Newman) 12 évre került rácsok mögé:

Szeretnék azért kampányolni, hogy a tettesek nevét mindig hozzák egyből nyilvánosságra. Következetességre van szükség. A törvényeink szerint tíz éves kortól már felelősségre vonható valaki, így ha bűnös az illető, az életkor nem számít. Ennek megfelelően ítéletük során is úgy kell kezelni őket mint a felnőtteket. Örülök, hogy végre kimondható a neve, és az információ most már nyilvános bár ez sajnos nem hossza vissza Owent

- idézte a gyászoló anyát a Mirror.