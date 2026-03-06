Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
„Sokkot kaptam, a másik fiam pedig pánikrohamot” – Facebookról tudta meg egy anya, hogy megölték a fiát

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 22:00
gyilkosságtragédia
A tetthelyszínre maga rohant ki, hogy tudja, igazak-e a hírek.
B. V.
A szerző cikkei

Az 51 éves Zoe Mitchell minden szülő legrosszabb rémálmát éli minden egyes nap, azóta, hogy Facebookon arról értesült, tinifiát megölték. Zoe ugyanis először a közösségi médiában terjengő pletykákban olvasott arról, hogy 18 éves fiát, Owen Dunnt meggyilkolták. Épp ezért, amikor egy ismerőse hívta, hogy a hír igaz-e, nem tudott semmit sem mondani. Emiatt pedig nem volt más választása: autóba pattant és a Facebookon olvasott helyszínre ment, ahol erőszakkal ugyan, de bejutott az igazságügyi szakértői csapat sátrába, ahol tragikus módon valóban elhunyt fia holtteste volt. 

Facebookon értesült arról, hogy elhunyt tinifia. 
Facebookon értesült arról, hogy elhunyt tinifia Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Facebookon értesült fia haláláról

Azt hiszem, hogy az én fiam van odabent 

- sikította a rendőröknek, amint odaért.

A 18 éves Owen gyilkosa két kiskorú volt: az akkor 17 éves Tyler Hunt és egy 15 éves, akinek személyazonosságát nem hozták akkor még nyilvánosságra a hatóságok. 

Tele volt a Facebook azzal, hogy a környékünkön valami történt. Így tudtuk meg

 - emlékezett vissza Zoe hozzátéve, a tetthelyszín mindössze öt perc autóútra volt tőlük:

Odamentem a sátorhoz, és megpróbáltam átfutni a rendőrségi kordonnál. Csak azt kiabáltam: "Azt hiszem, az én fiam van ott!" Mi mentünk oda a rendőrökhöz, nem ők jöttek hozzánk. Hívtuk Owent, de nem vette fel. A rendőr azt mondta, menjek és üljek be az autóba. Akkor már tudtam, hogy Owenről van szó. Sokkot kaptam, a másik fiam pedig pánikrohamot kapott. Ilyet az ember egymillió év alatt sem várna

 - jelentette ki a gyászoló anya kiemelve, fia épp barátnőjéhez biciklizett azon a tragikus 2022 decemberi éjszakán, amikor a két, símaszkot viselő fiatal elállta az útját, majd megtámadták őt egy machetével. 

A tiniket a bíróság gyilkosság vádjában ítélte el: Hunt 19 év börtönbüntetést kapott, míg társa, akinek most hozták nyilvánosságra a nevét (Ciaran Newman) 12 évre került rácsok mögé: 

Szeretnék azért kampányolni, hogy a tettesek nevét mindig hozzák egyből nyilvánosságra. Következetességre van szükség. A törvényeink szerint tíz éves kortól már felelősségre vonható valaki, így ha bűnös az illető, az életkor nem számít. Ennek megfelelően ítéletük során is úgy kell kezelni őket mint a felnőtteket. Örülök, hogy végre kimondható a neve, és az információ most már nyilvános bár ez sajnos nem hossza vissza Owent

 - idézte a gyászoló anyát a Mirror.

 

