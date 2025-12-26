KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nem csillapodott a családi viszály! Brooklyn Beckham célzott üzentet küldött családjának feleségével

David Beckham
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 17:07
A legidősebb Beckham fiú egyre nyilvánvalóbb üzeneteket küld családjának. Ezúttal Brooklyn Beckham Instagram-oldalán tett közzé egy bejegyzést karácsony napján.
Brooklyn Beckham feleségével, Nicola Peltz-cel egyértelmű, célzott üzenetet küldött a családjának karácsonykor. A legidősebb Beckham fiú közösségi médiás posztjai éles kontrasztban állnak azzal a családi feszültséggel, amely az elmúlt hónapokban egyre nyilvánvalóbbá vált közte és szülei, David és Victoria Beckham között.

Brooklyn Beckham házasságát és feleségét helyezi előtérbe családjával szemben
(Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos/Northfoto)

Brooklyn Beckham célzott üzentet küldött családjának

A legidősebb Beckham fiú a közösségi médiában ismét gúnyos üzenetet küldött családjának. Brooklyn Beckham Instagram-oldalán karácsony napján egy romantikus fotót osztott meg, amelyen felesége, Nicola Peltz kezét fogja. A képhez mindössze ennyit írt: My everything, vagyis a Mindenem. A rövid, mégis erős üzenet sokak szerint egyértelmű állásfoglalás volt a családi viszály közepette. A poszt azt sugallja, hogy a legidősebb Beckham fiú jelenleg mindenekelőtt a házasságát és feleségét helyezi előtérbe családjával szemben.

Brooklyn Beckham számos családi eseményt kihagyott az utóbbi időszakban
(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Brooklyn Beckham letiltotta családját

Az eset pár héttel azután történt, hogy Brooklyn Beckham letiltotta szüleit és testvérét a közösségi oldalán. Ezzel gyakorlatilag megszakítva családjával a kapcsolatot az online térben is. Ez azt jelenti, hogy egyikük sem láthatja vagy követheti egymás posztjait és történeteit az Instagram-oldalukon. A legidősebb Beckham fiú kegyetlen lépésére testvére, Cruz Beckham nyilvánosan is reagált. Állítása szerint nem a szülők fordultak el Brooklyntól, hanem fordítva történt a kapcsolat megszakadása. Ezek a közösségi médiás lépések pedig csak tovább mélyítették a családi konfliktusról szóló találgatásokat.

Cruz Beckham visszavágott testvérének, miután Brooklyn letiltotta őket az Instagram-oldalán
(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Beckham családi viszály

Az elmúlt időszakban egyre több jel utalt arra, hogy komoly feszültség alakult ki a legidősebb Beckham fiú és családja között. A konfliktus gyökerei egészen Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-es esküvőjéig nyúlnak vissza, ahol már akkor is felmerültek nézeteltérések a háttérben. A fiatal házaspár az elmúlt hónapokban több fontos családi eseményt is kihagyott, köztük David Beckham 50. születésnapi buliját is. Továbbá fogadalmuk megújítására a Beckham család tagjai közül sem hívtak meg senkit. Bár a felek hivatalosan sosem beszéltek nyílt ellenségeskedésről, a távolmaradások és a nyilvános közösségi médiás bejegyzések sokatmondóak.

 

