„Arról fantáziálok, hogy a legjobb barátommal egymásnak esünk egy szállodában, már kezd rámenni a kapcsolatom – nem tudom, mit tegyek”

Online, névtelenül kért tanácsot az az összezavarodott nő, aki úgy érzi beleszeretett legjobb férfi barátjába, ami miatt már akkor is róla fantáziál, amikor épp a párjával van. Kiemelte, a másik férfi sem szingli, így a helyzet semmiképp nem egyszerű, de nem tud parancsolni az érzéseinek. Mint írja, élettársával mindketten a negyvenes éveik közepén vannak és immáron 18 éve élnek kapcsolatban, de soha nem jött szóba a házasság. Két gyermekük született, de ők már majdnem felnőttek és párkapcsolatuk az elmúlt évek során megromlott. Mitöbb, mostanában a vita vége mindig az, hogy ő közli párjával: külön utakon kellene folytassák.

Párkapcsolati gondjaik miatt már a legjobb barátjáról fantáziál Fotó: KieferPix / Shutterstock

Már azt is tanácsoltam neki, hogy egyikünknek el kellene költöznie. Reméltem, hogy veszi az adást és összecsomagol, de nem. Valahogy még mindig együtt vagyunk. Minden héten az a felfogás, hogy csak jussunk túl ezen a héten. Aztán egy újabb vita. Ha már nem bírom, akkor esetleg kiveszek egy szobát egy városi hotelban, hogy távol legyek tőle. A probléma ott kezdődik, hogy fél éve megismertem egy férfival, akivel barátok lettünk és minden "ártatlanul" indult, azonban, ahogy egyre jobban megismertük egymást, úgy nőttek egymás felé az érzéseink is, de neki is van valakije. Tudom, hogy ő sem boldog a barátnőjével, de ő sem szakított még

- részletezte hozzátéve, épp ezért nem tud olyasvalakiért szakítani, aki még foglalt:

Nem akarom bántani a gyermekeimet sem, bár tudják: én és az apjuk nem vagyunk boldogok

- zárta sorait, amelyet olvasva a TheSun tanácsadója a következőt javasolta neki: