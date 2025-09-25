Brooklyn Beckham megtörte a csendet a családi viszályról

Brooklyn Beckham azt állítja, hogy nem érdekli az emberek által terjesztett hülyeség a családjától való elidegenedéséről, mert a rendkívül támogató felesége, Nicola Peltz Beckham mindenben mellette áll.

Brooklyn Beckham is részt vett a Ryder Cup All-Star eseményen szeptember 24-én

(Fotó: PA/Northfoto)

Brooklyn Beckham kitálalt a családi viszályról

David és Victoria Beckham legidősebb fia azok között volt, akik részt vettek a Ryder Cup All-Star mérkőzésen, amelyen Európa és az USA A-listás sztárjai küzdöttek meg egymással a Bethpage Black pályán. És miközben ezen a rangos eseményen golfozott, a DailyMailnek adott interjújában végre megtörte a hallgatását a Beckham családi viszályról, ami oly régóta tartja izgalomban a rajongókat.

Mindig lesznek olyanok, akik negatív dolgokat mondanak, de nekem nagyon támogató feleségem van.

Brooklyn Beckham emellett azt is hozzátette, hogy soha nem aggódik amiatt, amit az emberek a magánéletéről mondanak vagy írnak.

Mindenki mindig hülyeségeket fog mondani. Én csak próbálom ezt csinálni, golfozni a barátaimmal. Nagyon jó móka.

Brooklyn Beckhamet csúnyán lehúzták az amerikai szurkolók

(Fotó: PA/Northfoto)

Brooklyn Beckhamet kigúnyolták a szurkolók

A legidősebb Beckham fiú az egykori NBA sztár Toni Kukoc-csal állt össze, hogy legyőzzék a komikust, Colin Jostot és a legendás NFL játékost, Eli Manningget. Az európai csapat azonban súlyos vereséget szenvedett, Brooklyn Beckham szerint az amerikai közönség ki is gúnyolta őt.

Kicsit lehúztak, de ezt valahogy vártam is. New Yorkban, Eli ellen... csak nevettek. De ez van, jól éreztem magam. Megpróbáltam a legjobbat kihozni magamból. Őszintén szólva nagyon jó móka volt.

Brooklyn Beckham legnagyobb támasza a felesége, Nicola Peltz

(Fotó: Agence/Bestimage/Northfoto)

Beckham családi viszály

Hónapok óta megy a találgatás, hogy vajon mi húzódik a Beckham család tagjai között. Több forrás szerint a problémák Nicola Peltz és Victoria Beckham kapcsolatához köthetők. Állítólag Nicola nem volt hajlandó alkalmazkodni bizonyos családi szokásokhoz, ami feszültséget szült már az esküvőszervezés ideje alatt. Majd a pletykák felerősödtek, amikor Brooklyn Beckham és Nicola Peltz nem vettek részt David Beckham 50. születésnapi ünnepségén sem, amit a rajongók és a média egyaránt rossz jelnek értelmezett. Végül pedig a szerelmes pár egyértelművé tette álláspontját azzal, hogy teljesen elszigetelődött a Beckham család többi tagjától.