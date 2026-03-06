Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
„Fenyegetnek, zsarolnak” - Elgondolkodtató képet tett ki Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 21:06
Új bejegyzéssel jelentkezett Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új posztot osztott meg a közösségi oldalán, amihez egy elgondolkodtató fotót is mellékelt: a felvételen a "madarat tolláról" felirat található, és Magyar Péter, illetve az ukrán elnök, Zelenszkij szerepel rajta.

Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Fenyegetnek, zsarolnak. Összenő, ami összetartozik

– írta a képhez Orbán Viktor.

