„Fenyegetnek, zsarolnak” - Elgondolkodtató képet tett ki Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új posztot osztott meg a közösségi oldalán, amihez egy elgondolkodtató fotót is mellékelt: a felvételen a "madarat tolláról" felirat található, és Magyar Péter, illetve az ukrán elnök, Zelenszkij szerepel rajta.

Orbán Viktor

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Fenyegetnek, zsarolnak. Összenő, ami összetartozik

– írta a képhez Orbán Viktor.