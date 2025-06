A Beckham-házaspár végre megszólalt a családi botrány kirobbanásával kapcsolatban

Hatalmas a feszültség a Beckham család tagjai között. Most végre Brooklyn Beckham és Nicola Peltz egy interjúban megtörte a csendet a viszály kirobbanásáról, az esküvőjükről. A Beckham-házaspár nagy napja nem pont úgy sikerült, ahogy szerették volna.

A Beckham családtól távol, Amerikában tölti mindennapjait a legidősebb Beckham fiú

Fotó: AGENCE / BESTIMAGE / Northfoto

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz végre megtörték hallgatásukat

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a minap az egyik magazinnak adott interjút szerelmükről és az ő nagy napjukról. A szerelmespár őszintén beszélt az esküvőn átélt pillanatokról. Nicola Peltz úgy fogalmazott a nagy napjukkal kapcsolatban, hogy:

Az esküvők intenzívek tudnak lenni, különösen akkor, amikor azzal vagy elfoglalva, hogy mindenki más jól érezze magát.

Nicola Peltz ezzel finoman véleményezte, hogy mennyire rossz néven vette, amikor anyósa, Victoria Beckham ellopta tőle az első tánc lehetőségét és ezért Nicola Peltz sírva rohant ki a teremből.

A Beckham család tagjai között egyre nagyobb a feszültség

Fotó: PA / Northfoto

A friss házasok megléptek a vendégek elől egy kis időre az esküvőjükön

Továbbá Nicola Peltz elmondta, hogy mi volt a legjobb tanács, amit az esküvőszervezés ideje alatt kaptak:

Valaki adta nekünk ezt a tanácsot, és nagyon örülök, hogy hallgattunk rá: szánjatok egy pillanatot az esküvő napján csak magatokra, kettőtökre. Lépjetek előre, lélegezzetek, legyetek együtt. Ezek voltak a kedvenc pillanataim.

David Beckham fia is azonnal támogatta az ötletet és amint adódott egy lehetőség, éltek is vele. A szerelmespár a szertartás után szökött meg a násznép elől és elmentek kettesben kocsikázni. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz szerint is ez volt a legcsodálatosabb pillanat azon a napon.

Brooklyn Beckham szerint az a legfontosabb, hogy feleségével boldogok legyenek együtt

Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos / Northfoto

Megvédik a kapcsolatukat

Az interjúban arról kérdezték a párt, hogy mit tesznek az ellen, hogy megvédjék a kapcsolatukat, miközben a reflektorfényben élnek. Brooklyn Beckham azt mondta, hogy egyszerűen nem vesznek tudomást a 'zajról'. Majd elmondta, az a lényeg, hogy ők boldogok legyenek együtt:

Az emberek mindig beszélni fognak. Ami számít, az az, hogy boldogok vagyunk együtt.

Nicola Peltz bevallotta, hogy neki nem mindig sikerül kizárni a sok bántást. A TikTok-ot pörgetve sokszor beleszalad róluk terjesztett álhírekbe, amit egyszerűen nem tud elengedni. Emiatt előfordul, hogy kísértésbe esik és válaszol, hogy megállítsa ezeket. De aztán mindig rájön, hogy nem kellett volna, ugyanis csak nagyobb kárt csinált, mintha nyugton maradt volna.