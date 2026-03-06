Hazugsággal próbálta menteni a bőrét egy balesetet okozó zalai nő

Hazugsággal próbálta menteni a helyzetét egy Zala vármegyei nő, aki a saját balesetét más hibájának akarta beállítani. Az igazság azonban hamar felszínre bukkant, így most emiatt kell bíróságra mennie.
Hamis bejelentéssel telefonált egy 32 éves bérbaltavári nő, melyben azt állította, hogy a balesetet, amibe keveredett, más okozta, miközben a valóság ennek a fordítottja volt: ő maga okozta a balesetet. Az igazság hamar kiderült, és most a hatóság félrevezetése miatt kell felelnie.
A Zala Vármegyében történt eset során a nő a hatóságokat próbálta félrevezetni. Azt állította, hogy szabálytalanul előzött egy ismeretlen fehér autó, ami miatt a nőnek hirtelen jobbra kellett rántania a kormányt, végül pedig egy villanyoszlopnak hajtott. A hatóság azonban hamar rájött turpisságra, hogy semmi sem volt igaz a történetből - közölte a Zaol.hu.
A Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatásában közölte, hogy a 32 éves nő 2025. augusztus 27-én tette a bejelentést a rendőrségen, amit úgy állított be, hogy a szemből érkező fehér autó miatt kellett jobbra rántania a kormányt. A vizsgálat azonban hamar lebuktatta, hogy a balesetet nem egy szabálytanul közlekedő autó okozta, hanem a vádlott nő figyelmetlensége, és nem volt semmiféle fehér autó. A Keszthelyi Járási Ügyészség a hatóság félrevezetésének vétsége miatt vádat emelt a nő ellen - olvasható az Origo cikkében.
