Összeszorul a szív: így tartja a lelket a gyerekeiben a tiszaújvárosi robbanás áldozatának özvegye

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, múlt hét pénteken robbanás történt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén. A tragédiában egy ember életét vesztette, és többen megsérültek.
Az áldozat özvegye korábban a Tényeknek elmondta, hogy a gyerekei összetörtek édesapjuk halála miatt. Ádám édesanyjával próbálták elmagyarázni a gyerekeknek a felfoghatatlant. Az anyuka most elárulta, hogyan próbálja vigasztalni a gyerekeit.
Képtelen voltam felfogni, hogy az én férjem halt meg a robbanásban. Miután odaértünk a helyszínre, könyörögtem, hogy engedjenek oda hozzá, hogy megnézhessem, mert nem hittem el, hogy tényleg ő van a zsákban. Ez végül megtörtént, kiszabadítottam az arcát, majd adtam rá egy puszit. Mondtam neki, hogy minden rendben lesz, de valójában semmi nincsen rendben. Mindig csak a jóra, a sok közös pillanatra tudok emlékezni
– mondta a gyászoló nő.
Az áldozat özvegye elárulta, a gyerekek is teljesen összetörtek a tragédia miatt, azóta folyamatosan zokognak és dühkitöréseik vannak. Keresnek majd egy szakembert, pszichológust vagy gyászterapeutát, hogy segítséget nyújtson nekik, illetve a társaiknak az iskolában, óvodában.
– Anyának a szíve darabokra tört, de ha rátok nézek, ti egyben tartjátok... ezt szoktam nekik mondogatni, de sok időre lesz szükségük, hogy feldolgozzák az apukájuk elvesztését. Mindenünk megvolt, nem is kívánhattunk volna magunknak ennél többet, szebb életet. Kisgyerekkorunk óta ismertük egymást Ádámmal, együtt nőttünk fel, végül kilenc éve házasodtunk össze – csuklott el a hangja.
Az 5 és 7 éves gyermekeink azt kérdezgetik, hol van most az apukájuk, látja-e őket. Bár másoknak azt mondják, hogy már „nincs apa”, „meghalt apa”, de valójában még nem tudják felfogni, mindez mit jelent. A következő pillanatban már arra kíváncsiak, mikor jön haza az apukájuk
– nyilatkozta sírva a Blikknek Dóra.
