Tiszaújvárosi robbanás - Összetörtek a gyerekek: "Mikor jön vissza apa?"

Ő volt a legjobb ember – így emlékezett meg a tiszaújvárosi robbanásban meghalt férfi özvegye, Dóra. Nem sokkal a történtek előtt még beszélgettek telefonon, később, amikor a feleség meglátta a hatalmas füstöt, már érezte, hogy baj van. Nemsokára már arról értesítették, hogy a férje meghalt.
A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén, múlt hét péntek (május 22.) reggel történt a robbanás. A detonáció miatt 9 ember súlyos égési sérülésekkel került kórházba. Egy 37 éves, kétgyermekes családapa meghalt. Ádám felesége sírva beszélt arról a Tényeknek, hogy a férje jó szakember volt.
Ádám a tragikus napon reggel 6 órára érkezett be a munkahelyére, a munkarendjének megfelelően. Miután beért dolgozni, még beszélt a feleségével.
Küldj képet a gyerekről
– ez volt az utolsó mondata a feleségéhez. A gyászoló özvegy azt mondta a Tényeknek, hogy a gyerekek a tragédia óta sírnak és dührohamokkal küzdenek. Mint kiderült, Ádám családja a sérelemdíjat szeretne a cégtől a férfi elvesztése miatt. Ádám feleségének már rossz érzése volt, amikor meglátta a füstöt. Elsírta magát, amikor látta a híreket. Az asszony otthagyta a teendőit és berohant a kórházba:
Ahogy bementem a megyei kórházba, már jött a telefonhívás, hogy a vezetőségtől hívnak, hogy a férjem elhunyt
– nyilatkozta a Tényeknek.
Ádám édesanyjával próbálták elmagyarázni a gyerekeknek a felfoghatatlant. Onnantól kezdve sírnak, amiket csak az esetleges dührohamok, vagy a „Mikor jön vissza apa?” jellegű kérdések szakítanak meg. A család ügyvédet fogadott, hogy sérelemdíjat kérjenek a tragédia miatt, ami a magyar joggyakorlat szerint akár több százmillió forint is lehet. Az ügyvéd, Lichy József szerint:
"jelen helyzetben a hozzátartozók a temetéssel vannak elfoglalva."
A robbanás miatt összesen 9 ember került kórházba Debrecenben 4, Miskolcra pedig 5 sérültet szállítottak. Jelenleg mindenki állapota stabil, s az ügyben nyomozás indult.
A MOL szakértőket rendelt ki, hogy megtudják, mi okozta a robbanást.
