Gyászol az ország: senki sem akarta elhinni, hogy Ádám meghalt

Felfoghatatlan tragédia rázta meg az országot péntek reggel (05. 22.). Hatalmas robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. A baleset rengeteg sérültet és egy halálos áldozatot is követelt, a kétgyermekes családapa, Ádám életét vesztette a tiszaújvárosi robbanásban. Az egész ország gyászolja.
A férfi aznap már végezhetett volna a munkával. Éjszakás műszakban dolgozott és a robbanás pillanatában már nem is kellett volna az üzemben tartózkodnia. A Tények információi szerint csak egy barátja miatt maradt még bent néhány percre. Ez a döntés végzetesnek bizonyult. A család délelőtt kapta a lesújtó hírt. Először senki sem akarta elhinni, hogy Ádám valóban meghalt.
A szerettei szerint a férfi a családjáért élt, mindent értük tett. Halála után hatalmas üresség maradt a hozzátartozók szívében. Két gyermeke még fel sem fogta igazán, hogy az édesapjuk többé nem nyitja rájuk az ajtót, nem öleli át őket és nem tér haza többé.
A tragédia az egész országot megrázta. A Bors olvasói sorra küldik az együttérző üzeneteket a gyászoló családnak.
„Együttérzésem a családnak! Nyugodjon békében!”
„Őszinte részvétem!”
„Nyugodjon békében! Angyalok vigyáznak rá.”
Drága jó Istenem, mindig a jó emberek mennek el előbb…
„Szegény ember, nagyon sajnálom!”
A kommentelők közül sokan arról írtak, hogy felfoghatatlan, ami történt és igazságtalan, hogy a gyerekeknek az édesapjuk nélkül kell felnőniük. A tiszaújvárosi robbanás miatt bekövetkezett tragédia megrendítette az egész országot.
