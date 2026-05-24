Rengetegen segítenék a robbanásban meghalt Ádám családját – gyűjtést szerveznek

Felfoghatatlan az a fájdalom, amit az elhunyt 37 éves Ádám feleségének és családjának kell elviselnie. Korábban az özvegy exkluzív interjút adott a Borsnak a tiszaújvárosi robbanás körülményeiről, melyben elmondta, az 5 és 7 éves gyermekeik csillapíthatatlanul sírtak, amikor megtudták, hogy édesapjuk többet nem tér haza. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, május 22-én robbanás történt a MOL Petrokémiai üzemében, melyben a fiatal férfi azonnal meghalt. Most többen gyűjtést szerveznének a családnak, hogy támogassák őket.

A tiszaújvárosi robbanás egy férfi halálát okozta / Fotó: Facebook

Tiszaújvárosi robbanás: sokkolta az országot a tragédia

Ádám teljesen váratlan és megdöbbentő tragédiája az egész országot sokkolta. A közösségi oldalakon többen adománygyűjtést kezdeményeznének, melynek egy közös gyűjtőportált keresnek, ahol támogatnák a félárván maradt gyerekeket és a fiatal özvegyet. Vannak, akik a TikTok-oldalukon már el is kezdték a gyűjtést, amit ígéretük szerint el fognak juttatni a családhoz.

A férfi munkahelyén fekete zászlóval emlékeznek a tragédiára / Fotó: Bors

Egyikük, egy tartalomgyártó, Barna Roland, aki elmondása szerint már nagyon hamar értesült a tragédiáról. Felkereste Ádám párját, akivel megbeszélte, hogy készít egy videót, amiben elindítja az adománygyűjtést. Őt kell keresni, nála lesz elérhető a számlaszám, ami egyenesen az érintett családhoz tartozik.

Srácok, aki megteheti, az segítsen! Tényleg nem az adomány nagyságáról van szó, hanem arról, hogy fogjunk össze. Egy szakemberről van szó, egy jó emerről, aki sajnos elment közülünk!

– mondta videójában.

Itt tudod megnézni az adománygyűjtő videóját!

Gyászol a férfi családja



Ő egy szent volt!

– mondta korábban lapunknak B. G. Dóra. Az özvegy elmondta, hogy párjának aznap dolgoznia kellett a munkahelyén. Bement reggel, míg ő a gyerekekkel gyermeknapot ünnepelt. Végül a vezetőség hívta fel, hogy tájékoztassák, hogy elhunyt a férje…

Sírva nyilatkozott az özvegy / Fotó: Bors

Nagyjából 11 óra körül jött a hír, a vezetőség hívott. Bemutatkoztak és elmondták, hogy sajnálják, hogy ezt kell közölniük, de a férjem elhunyt. A gyerekeknek elmondtam már, ők egy órán át csillapíthatatlanul sírtak. Pszichológussal is beszéltünk, hogy segítsen feldolgozni nekik. A kicsi most töltötte az 5-öt, míg a nagy 7 éves. Valamikor hintázni akarnak és mondják, hogy „meghalt apa”, én pedig nem tudok mit mondani…

- zárta.