„Azt hittem, kiköpöm a tüdőmet!” – kutyaszőrre gyanakodott a lány, de a röntgen után sokkot kapott, mi volt a mellkasában

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 19:30
A 25 éves Shelby hónapokon át kínlódott a brutális köhögéstől, mire az orvosok rájöttek a bizarr és életveszélyes igazságra. Sokkoló felvétel került elő a kórházból.
Kegyetlen köhögőrohamok kínozták a fiatal Shelby Willist: a lány sokszor a levegőt sem bírta kapkodni, annyira rázta a görcs. Mivel a volt barátjának egy hatalmas szőrű golden retrievere volt, Shelby szentül hitte, hogy csak egy rakoncátlan kutyaszőr akadt meg a torkán. A valóság azonban ennél ezerszer durvább volt. Amikor a gyógyszerek nem használtak, elment a kórházba, ahol a röntgenfelvétel láttán még az orvosoknak is tátva maradt a szája.

Heteken át tartó, fullasztó köhögőroham kínozta a fiatal lányt, aki nem is sejtette, mekkora a baj Fotó: 123RF

Brutális köhögőrohamok kínozták a fiatal lányt

Olyan volt, mintha ki akarnám köpni a tüdőmet. Semmihez sem fogható, amit addig átéltem

– emlékezett vissza a rémálomra a patikában dolgozó lány, aki teljesen ledöbbent, amikor a technikus megkérdezte tőle, van-e bármilyen fém a mellkasában.

Emlékszem, csak azt hajtogattam, hogy mi a f...sz? Amint megmutatta a képet, azonnal felismertem az ékszeremet

– mesélte Shelby.

Sokkot kapott: a saját orrpiercingjét lélegezte be

Mint kiderült, a lány álmában vagy egy óvatlan pillanatban egyszerűen beszippantotta a saját orrpiercingjét (egy úgynevezett septum ékszert), ami egészen a főhörgőjéig vándorolt, és ott ékelődött be. Shelbynek korábban fel sem tűnt a dolog, mert a karika gyakran kiesett, így amikor látta, hogy eltűnt, simán berakott a helyére egy újat, és ment a dolgára – írja a People magazin.

Kamerával nyúltak le a torkán az ékszerért

A fémhulladékot végül egy hörgőtükrözés során, a szájon át leengedett kamerával és apró eszközökkel sikerült kikaparni a lány testéből. Shelby, akinek összesen 14 piercingje van, most arra figyelmeztet mindenkit, hogy csak biztonságos, jól záródó ékszereket viseljenek.

„Ha golyós végű, mindig ellenőrizzétek, hogy elég szoros-e. Ha a tüdőmbe jut, vagy ha bármibe beleakad, hatalmas pusztítást végezhetett volna” – tette hozzá megkönnyebbülve.

 

