Tiszaújvárosi robbanás: friss hírek érkeztek a súlyos égési sérült betegről

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt négy sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota javult, már nem kell lélegeztetni - tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja kedden az MTI-t.
Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil.
A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül négy súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta a égési centrumban kezelik.
